Ответственность за эскалацию будут нести в США

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В министерстве обороны Армении появится американский представитель — теперь это уже официально подтверждено. Замгоссекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея в ответ на вопрос армянских журналистов, может ли она подтвердить информацию, что представитель американской армии будет работать в министерстве обороны Армении, заявила: «Я подтверждаю эту новость. Это долгожданное событие, вы можете уточнить подробности у нашего посла и пресс-службы. Мы приветствуем углубление гражданского сотрудничества и сотрудничества в области безопасности между США и Арменией. Это также указывает на исторический факт перехода к новому этапу стратегического партнерства в армяно-американских отношениях».

Теоретически можно придумать официальную версию, что этот американский представитель будет заниматься, к примеру, работой пресс-службы, координацией деятельности Минобороны и правозащитных НПО или ещё чем-нибудь в том же роде. Но это не более чем для самоуспокоения. Из новости, которую официально подтвердила Узра Зея, должны быть сделаны самые серьезные выводы.

Прежде всего, очевидно, что на встрече Никола Пашиняна с Энтони Блинкеном и Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе 5 апреля вопросы военного сотрудничества все же обсуждались, и договорённости были заключены. Госдепартамент США пытался объявить «фальшивкой» попавший в прессу документ об этих обсуждениях и договорённостях, но сейчас новости на армяно-американском треке подлинность этого документа очень красноречиво подтверждают. Более того, в военном сотрудничестве есть непреложное правило: если вы даете своему партнёру один доллар на «нелетальные» задачи, это позволяет ему высвободить один доллар и перенаправить уже на летальные.

Возможно, США – и Узра Зея об этом тоже говорит прямо — не видят препятствий для сотрудничества в том, что Армения остается членом ОДКБ. Не станем уточнять, насколько будут вовлечены в американские проекты армянские подразделения, которые входят в совместные с РФ группировки сухопутных сил и сил ПВО. Неохота даже спрашивать, учли ли в Вашингтоне при планировании своего «стратегического сотрудничества» с Арменией обход по её территории санкций, наложенных в США и их союзниками на Россию. Воздержимся от уточнений, в курсе ли госпожа Узра Зея, что в Армении по российским запросам регулярно задерживают не только дезертиров из ВС РФ — недавно в Армении по российскому запросу арестовали российскую же учительницу, которую обвиняют в «распространении фейков о российской армии» (эвфемизм, который означает критику «специальной военной операции»). Возможно, на фоне нынешней предвыборной лихорадки команде Байдена так нужны голоса армян, что там забыли обо всём. В том числе и о последствиях собственных действий.

А они, эти последствия, могут оказаться весьма драматичными. Речь идёт о серьезном риске эскалации. США разворачивают военное сотрудничество с Арменией в то время, пока ещё не подписан мирный договор, и самое главное, пока Армения не отказалась на бумаге от территориальных претензий к Азербайджану. Как бы представители Госдепартамента США не выступали всей душой за достижение мира между Азербайджаном и Армении, реальная политика США рисует совсем другие тренды. И что же – в Вашингтоне не понимают, к каким последствиям может привести ремилитаризация Армении? Там не отдают себе отчёта, что в Ереване планируют повторную оккупацию азербайджанских территорий? И ну совсем не понимают, что любые знаки внимания в сфере военного сотрудничества будут расценены Ереваном как карт-бланш на войну против Азербайджана, даже если в Вашингтоне совсем не это имели в виду? Опыт встречи посла США в Ираке с Саддамом Хусейном накануне вторжения в Кувейт американскую дипломатию ничему не научил?

Мы не ждём от США ответов на эти вопросы. Пусть в Вашингтоне ответят на них сами себе. А со своей стороны мы верим: во-первых, Азербайджан сегодня – это не Азербайджан начала девяностых, и любым попыткам менять границы нашей страны силовым путём будет до достойный ответ. Вне зависимости от того, на чью помощь и поддержку рассчитывают в Ереване. Во вторых, ответственность за новую эскалацию будут нести не только власти Армении, но и их новоявленные «друзья», в том числе США. А в-третьих, пышные обещания Вашингтона ещё не гарантируют победу. Южный Вьетнам и Афганистан – примеры известные, но не единственные. Чуть больше ста лет назад США уже обещали армянам шесть турецких вилайетов. О «результатах» в Армении рыдают до сих пор.

Нурани, обозреватель