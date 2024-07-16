Зарубежные дипломаты, как и 30 лет назад, не хотят замечать территориальных претензий Армении

304 Просмотров

Как известно, умолчание – одна из форм лжи. Актуальность этой старой истины ещё раз подтверждают события вокруг мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Подписание этого документа, напомним ещё раз, «зависает» сегодня из-за неконструктивной позиции Еревана. Точнее, из-за отказа Армении очистить свою конституцию от территориальных притязаний к соседям, прежде всего к Азербайджану.

На днях по этой теме высказались аж два вице-спикера парламента Армении – Рубен Рубинян и Акоп Аршакян. Они озвучили весь приличествующий набор штампов: мы всей душой за мир, готовы подписать мирный договор хоть завтра, но менять конституцию — это наши внутренние дела.

Ну да, конечно. Конституция – внутреннее дело, если речь идёт о том, избирается ли, скажем, президент прямым голосованием граждан, депутатами парламента или специальной ассамблеей, какие полномочия у президента, а какие – у премьера и т.д. Но это в нормальных государствах. А в конституции Армении есть такой милый раздел – преамбула, где говорится: «Армянский народ, принимая за основу фундаментальные принципы армянской государственности и общенациональные цели, закреплённые в Декларации о независимости Армении, осуществив завет своих свободолюбивых предков о восстановлении суверенной государственности, будучи приверженным делу её укрепления и развития во имя обеспечения свободы, общего благосостояния, гражданского согласия для потомков, подтверждая свою верность общечеловеческим ценностям, принимает Конституцию Республики Армения». А в этой самой Декларации о независимости Армении уже указывается: «Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении, сознавая свою ответственность перед судьбой армянского народа в осуществлении чаяний всех армян и восстановлении исторической справедливости, исходя из принципов Всеобщей декларации прав человека и общепризнанных норм международного права, претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года “О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха”, развивая демократические традиции независимой Республики Армения, образованной 28 мая 1918 года, имея целью создание демократического, правового общества…» и т.д. и т.п. То есть, если кто не понял, в Армении в конституцию вписаны притязания на территории Азербайджана. И вот это уже внутренним делом считаться никак не может. Как бы армянские законодатели не пытались, простите, натянуть сову на глобус.

И как теперь должен вести себя Азербайджан? Сделать вид, что с конституцией Армении всё нормально? Подписать мирный договор со страной, которая не отказывается от претензий на наши территории? Может быть, ей ещё и Карабах подарить? Вместе с окружающими районами?

И вот на подобном фоне дипломаты «третьих стран» глубокомысленно изрекают: дескать, мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен быть подписан как можно скорее, и это поможет развивать Срединный коридор, интенсифицировать перевозки между Евросоюзом и Центральной Азией…

Но при этом не говорят ни слова, что главное препятствие для заключения мирного договора прописано ни много ни мало в конституции Армении. И что менять эту конституционную норму Армения не желает. Смотрят в другую сторону и повторяют усреднённо – обкатанные установки.

Точно так же на протяжении тридцати лет эти самые дипломаты третьих стран не видели в упор агрессии Армении против Азербайджана и оккупацию Арменией азербайджанских территорий. Нас призывали к миру, но Армению против шерстки погладить не решались. Азербайджан поднимал вопрос на разных площадках, предъявлял доказательства, а нам говорили: ну что вы, это самоопределение. Армения заявляет, что она здесь ни при чём. И вот теперь эта же мошенническая схема повторяется. В Ереване опять изображают вроде бы конструктивную позицию, но при этом держат «камень за пазухой» и отказываются менять конституцию.

Без чего мирный договор не будет стоить потраченных на него бумаги и чернил. И опять дипломаты «третьих стран» в упор не замечают, что подписывать мирный договор нам предлагают со страной, которая не отказывается от территориальных притязаний к Азербайджану. Они опять усреднённо, как и в прошлые 30 лет, рассуждают, как будет хорошо, когда настанет мир, но не говорят ни слова, что мешает этому миру «земельная жажда» Армении.

И вот интересно: эти самые дипломаты «третьих стран» — они действительно такие наивные и не понимают ереванской игры? И может ли дипломат позволять себе такую наивность? Или, точнее, может ли позволить себе внешнеполитическое ведомство серьёзной страны держать на достаточно ответственных постах таких клинически наивных субъектов?

Не будем гадать. Напомним ещё раз свою позицию, основанную на элементарном здравом смысле. Азербайджану нужен работающий мирный договор и гарантии, что Армения не попытается запустить притязания на Карабах по новому кругу. Ведь 30 лет тому назад именно после принятия этого постановления Верховного Совета Армении на его основании и были оккупированы территории Азербайджана. Поэтому без изменений в армянской конституции этот договор подписан не будет. Это – «красная линия», от которой Азербайджан не отступит.

Фуад Ахундов, политолог