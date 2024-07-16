О каком компромиссе говорит Госдеп США?

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На своем вчерашнем брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, отвечая на вопрос о наличии какого-либо прогресса в контексте мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, назвал его «невероятным». На пути к чему, по его словам, «обе стороны прошли долгий путь». Озвучив планы Белого дома «продолжать подталкивать» процесс, г-н Миллер констатировал наличие «возможности для сделки», которая, как он выразился, «требует от обеих сторон сделать трудный выбор и основательные компромиссы».

Как говорится, ясно, что ничего не ясно. Неужели пресс-секретарь американского госдепа считает, что он расставил все точки над I, фактически не озвучив даже мало-мальской конкретики на сей счет? И лишь обронив в конце ответа, что администрация президента «не собирается успокаиваться, пока не будет достигнут прогресс».

Но именно здесь кроется самое интересное, если не сказать, интригующее. А что Мэтью Миллер подразумевает под прогрессом, достигнутым на пути к мирному соглашению? И что он считает трудным и основательным компромиссом для Армении и Азербайджана?

Не будем рассуждать за Иреван, но ведь это понятие Миллер использовал и по отношению к Баку. Так что же подразумевает Белый дом?

Согласимся, что об этих так называемых компромиссах мы слышали от посредников различных мастей на протяжении последних 30 лет. Что включало в себя завуалированный (а нередко и открытый) призыв к Баку признать сложившийся в регионе на тот период статус-кво, то есть согласиться с оккупацией Арменией азербайджанских земель.

Так что, проходили. И потому, как звучало в фильме «Мимино», ни на какие комбинации такого рода Азербайджан не пойдет. Мало ли, вдруг одним из компромиссов Вашингтон видит сохранение конституции Армении в ее нынешнем виде? То есть с высказыванием Баку согласия с территориальными претензиями к Азербайджану со стороны наших географических соседей, зафиксированных в основном законе армянского народа.

А что стоит за понятием «прогресс»? Быть может, мощнейшая вооруженная подпитка Армении Францией и Индией, приводящая к милитаризации региона? Или взявшие вчера старт армяно-американские военные учения? Не раскрыл этих нюансов г-н Миллер. Возможно, в следующий раз он будет более детален.

Но в свете проявляющихся вопросов на поверхность всплывает иной ракурс. В своем поздравлении от имени Соединенных Штатов азербайджанского народа с Днем независимости, прозвучавшим менее двух месяцев назад, Энтони Блинкен, приветствуя «проводимую работу по достижению прочного и достойного мира между Азербайджаном и Арменией и озвучивая готовность Вашингтона поддержать эти усилия во имя закрытия страницы «многолетнего конфликта и построения лучшего будущего, подчеркнул «полную приверженность данной цели». В этот праздник, высказался он, связанный с независимостью Азербайджана, я еще раз подтверждаю поддержку США независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана».

Согласимся, здесь однозначно высвечивается конкретика. Четкость. Отсутствие двусмысленностей, недосказанности. А потому и возникает вопрос: ежели администрация Белого дома безо всяких оговорок признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики, о каких компромиссах вчера говорил Мэтью Миллер? Разве может быть компромисс за счет независимости? А если нет, то для чего тогда вообще использовать это определение? Не лучше ли было для Госдепартамента направить армянскую сторону на полное принятие пяти принципов, которые официальный Баку давно уже озвучил в качестве базисных для проекта мирного соглашения? Ведь в них констатируются не только вышеизложенные аспекты, но и нерушимость международных границ, политической независимости, юридическое обязательство не предъявлять территориальные претензии в будущем, воздержание от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, делимитация и демаркация государственной границы, открытие транспорта и коммуникаций.

Так что Азербайджан свое слово сказал. И давно. Если все эти положения армянской стороной будут приняты, то ничего уже не задержит подписание мирного соглашения между Баку и Иреваном.

А потому никакие компромиссы в данном направлении Азербайджаном сделаны не будут. Армения же, если искренне надеется сменить статус своего государства с объектности на субъектность в мировой политике, должна скорейшими темпами услышать Азербайджан. И не только услышать, но и принять все принципы, изложенные выше.

Хотя, как представляется, г-н Миллер прекрасно осведомлен обо всем этом.

Теймур Атаев