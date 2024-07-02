«Холодный душ» от Ильхама Алиева: что ждёт Армению?

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Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии вручения верительных грамот новоназначенного посла Канады в нашей стране оказалось рекордным по количеству программных месседжей по крайней мере на таких церемониях. Глава государства не просто напомнил позицию Азербайджана по мирному договору с Арменией. Президент Ильхам Алиев также озвучил реалии, не очень удобные и комфортные для многих. И это не только заявление главы государства, что три постоянных члена Совета Безопасности ООН не смогли, точнее, не захотели добиться урегулирования конфликта, и все они хотели, чтобы совершённая Арменией оккупация по различным причинам стала вечной.

Намеренно воздержимся от дословного цитирования, тем более что заявление главы государства в режиме «молния» уже в первые минуты и часы подробно цитировали многие, включая и Minval. Отдадим приоритет «переводу с дипломатического».

Прежде всего, Ильхам Алиев вновь напомнил об агрессии Армении, о том, что Ереван 28 лет игнорировал основополагающие нормы международного права, в том числе гуманитарного, и не выполнял соответствующие резолюции СБ ООН. Добавим от себя: за это время Армения не подвергалась санкциям и не услышала даже «а-я-яй». Кроме того, как следует из слов Ильхама Алиева, те страны, которые во время армянской оккупации наших земель не торопились высказываться в поддержку территориальной целостности Азербайджана, теперь заявляют об этом, после того как война закончилась, а оккупантов с территории нашей страны вышвырнули «Железным кулаком», со своими заявлениями несколько опоздали. На разговорном азербайджанском языке это называется toydan sonra nagara, на разговорном русском – «хороша ложка к обеду».

Но куда важнее, наличие – или отсутствие – мирного договора между Азербайджаном и Арменией не должно влиять на отношения с «третьими странами». Президент напомнил, что около 10 стран Евросоюза подписали с Азербайджаном соглашение о стратегическом партнёрстве в то время, пока наши территории находились под оккупацией.

Однако, возможно, настоящую дипломатическую сенсацию произвело другое. Президент Азербайджана не исключил, что сначала могут быть парафированы основные принципы будущего мирного договора, а уже затем — вестись работа над его текстом. Как напомнил глава государства, сложно решить за 1-2 года вопросы, которые невозможно было согласовать в течение 28 лет. Но при этом Ильхам Алиев вновь подчеркнул, что Армения должна внести изменения в конституцию и убрать оттуда территориальные претензии к Азербайджану.

А вот это уже даже не «дипломатический переворот», а впечатляющий «холодный душ». Президент Азербайджана по сути дал понять: в Баку вполне удовлетворены нынешними темпами работы над мирным договором. Более того, Азербайджан готов к «долгосрочному» сценарию работы над этим документом: сначала — парафирование основных принципов, затем — работа над текстом. Но в любом случае Армении придётся менять конституцию и вычищать оттуда территориальные претензии к Азербайджану.

И самое, пожалуй, главное: Азербайджан не будет торопиться с подписанием мирного договора с Арменией ценой неприемлемых уступок по принципиальным вопросам. Территориальная целостность и государственный суверенитет — не те вопросы, где в Баку пересекут «красные линии» ради внешних аплодисментов.

Наконец, Азербайджан не снимает с повестки дня и вопрос возвращения этнических азербайджанцев на территорию современной Армении, откуда они были насильственно изгнаны в конце восьмидесятых годов.

Сказать, что это плохая новость для Еревана — ничего не сказать. Там, похоже, действительно поверили, что внешним посредникам удастся «прогнуть» Азербайджан на ускоренное подписание мирного договора, подберём самый мягкий эпитет, «в недоработанном виде», причём «недоработанном» в пользу Армении. Вынести за скобки ироничные шпильки, тоскуют ли в Ереване по горбачёвскому «ускорению» или по СССР с его традицией сдавать недоработанные объекты к красивой дате, но в любом случае подписания мирного договора ради аплодисментов в выгодном Армении виде не будет.

А вот это уже месседж не только и не столько для Еревана. Вряд ли случайно, что озвучено это всё было на встрече именно с послом Канады. До последнего времени «Страна кленового листа» на южнокавказской арене не была особенно заметна, но сейчас многое изменилось. Именно Канада, напомним, во время 44-дневной войны вводила санкции против Турции и даже запретила поставку оптической продукции одной из канадских фирм для беспилотников «Байрактар». В результате обанкротили собственного производителя оптики, а на «Байрактары» стали устанавливать турецкие камеры. После войны Канада оказалась первой страной, не входящей в Евросоюз, кто направил своего представителя в состав скандальной «европейской наблюдательной миссии» в Армении — EUMA. Но нет сомнений, что заявление президента Азербайджана самым внимательным образом прочитают и в других «заинтересованных столицах». Со всеми неприятными последствиями для Еревана. Просто потому, что в некоторых кругах могут испытывать симпатию к «многострадальной христианской Армении», но на фоне успеха в своей нефтяной стратегии, инфраструктурной революции, наконец, полной и окончательной военной победы в Карабахе, погоду на Южном Кавказе определяет Азербайджан.

Нурани, обозреватель