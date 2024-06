Хазар Ибрагим рассказал на Генассамблее ОАГ об инициативе Алиева

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим выступил на Генеральной ассамблее Организации американских государств (ОАГ), в ходе которой была отмечена инициатива президента Алиева по проведению саммита малых островных развивающихся государств в рамках COP29 в Баку.

«Среди прочих вопросов, в которых Азербайджан играет ведущую роль и выступает инициатором глобальной и региональной повестки дня, на Генеральной ассамблее Организации американских государств было рассказано о многомиллионной помощи и стипендиях, предоставляемых большинству членов ОАГ. Была отмечена инициатива президента Алиева по проведению саммита малых островных развивающихся государств в рамках COP29 в Баку», – написал дипломат в соцсети Х.

Among other issues where 🇦🇿 leads and initiates global and regional agenda, spoke about multi-million assistance and scholarships to most of the OAS members at Organization of American States General Assembly. Highlighted President Aliyev’s initiative to hold Small Island… pic.twitter.com/3eZGlxsC9k

