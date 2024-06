Джаббаров обсудил развитие сотрудничества Азербайджана с АБР (фото)

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с президентом Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакавой, который совершил свой первый визит в Азербайджан. Об этом Микаил Джаббаров сообщил в социальной сети Х.

На встрече были обсуждены связи АБР с Азербайджаном, сотрудничество в рамках программы ЦАРЭС (CAREC) и планы на будущее.

During our meeting with Masatsugu Asakawa (@ADBPresident), President of the Asian Development Bank (ADB) (@ADB_HQ) on his inaugural visit to our country, we focused on #ADB – #Azerbaijan relations, collaboration within the @CARECProgram, and plans for future cooperation.… pic.twitter.com/LDNkMj7RzB

