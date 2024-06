Макрон заявил об угрозе гражданской войны во Франции

Планы как ультраправых, так и ультралевых политических блоков, сложившихся перед выборами в Национальное собрание, могут спровоцировать гражданскую войну, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в подкасте Génération Do It Yourself, передает BFM TV.

Так, «Национальное объединение» (правая партия во главе с Марин ле Пен; из-за победы этой партии на выборах в Европарламент Макрон решил распустить Нацсобрание и провести досрочные выборы) «отсылает людей либо к религии, либо к происхождению, вот почему они разделяют [народ] и подталкивают к гражданской войне», считает французский президент.

В свою очередь «Непокоренная Франция» Жана-Люка Меланшона, которая вошла в «Новый народный фронт», созданный после роспуска Нацсобрания, предлагает «форму коммунитаризма <…> в некоторой степени избирательного», «но за этим также стоит гражданская война, потому что в первую очередь это отсылка людей исключительно к их принадлежности, религиозной или общинной», говорит Макрон.

По его мнению, хотя оба варианта реагируют на реальные проблемы людей, связанные с отсутствием признания или безопасности, они при этом усиливают конфликты. Макрон призывает избежать крайностей.

«Когда вы сыты по горло всем, когда жизнь сложна изо дня в день, вы можете поддаться искушению крайностей, у которых есть более быстрые решения. Но решение никогда не будет заключаться в отказе от другого. <…> Мы должны быть намного тверже, намного сильнее там, где Республика не находится на стыке безопасности и безнаказанности», — сказал он.