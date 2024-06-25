Израиль рассмотрит возможность продажи Баку новых систем вооружения из-за Армении |
Макрон заявил об угрозе гражданской войны во Франции |
Вучич о сербских боеприпасах в Украине: «У нас есть контракт только с Азербайджаном, Кипром и…» |
США заявили о работе над завершением противостояния Азербайджана и Армении |
Британские власти освободили Ассанжа, раскрыты условия сделки (обновлено, видео) |
Стражи порядка задержали сотрудников ИВ Дашкесанского района |
При пожаре в здании НИИ в Подмосковье погибли 8 человек (обновлено, фото, видео) |
Лавров уверен в причастности США к удару по Севастополю |
ОДКБ при необходимости поможет России, уверен генсек альянса |
Главное Политика

Макрон заявил об угрозе гражданской войны во Франции

Макрон заявил об угрозе гражданской войны во Франции

Планы как ультраправых, так и ультралевых политических блоков, сложившихся перед выборами в Национальное собрание, могут спровоцировать гражданскую войну, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в подкасте Génération Do It Yourself, передает BFM TV.

Так, «Национальное объединение» (правая партия во главе с Марин ле Пен; из-за победы этой партии на выборах в Европарламент Макрон решил распустить Нацсобрание и провести досрочные выборы) «отсылает людей либо к религии, либо к происхождению, вот почему они разделяют [народ] и подталкивают к гражданской войне», считает французский президент.

В свою очередь «Непокоренная Франция» Жана-Люка Меланшона, которая вошла в «Новый народный фронт», созданный после роспуска Нацсобрания, предлагает «форму коммунитаризма <…> в некоторой степени избирательного», «но за этим также стоит гражданская война, потому что в первую очередь это отсылка людей исключительно к их принадлежности, религиозной или общинной», говорит Макрон.

По его мнению, хотя оба варианта реагируют на реальные проблемы людей, связанные с отсутствием признания или безопасности, они при этом усиливают конфликты. Макрон призывает избежать крайностей.

«Когда вы сыты по горло всем, когда жизнь сложна изо дня в день, вы можете поддаться искушению крайностей, у которых есть более быстрые решения. Но решение никогда не будет заключаться в отказе от другого. <…> Мы должны быть намного тверже, намного сильнее там, где Республика не находится на стыке безопасности и безнаказанности», — сказал он.

Теги:
Из этой рубрики
Орбан: Венгрия не согласна с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС, но блокировать не будет
Политика

Орбан: Венгрия не согласна с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС, но блокировать не будет

2024/06/25, 12:54
Признание Шольца: усталость от войны сказывается на политике Германии
Политика

Признание Шольца: усталость от войны сказывается на политике Германии

2024/06/25, 12:50
Макрон заявил об угрозе гражданской войны во Франции
Политика

Макрон заявил об угрозе гражданской войны во Франции

2024/06/25, 11:17
Премьер Индии посетит Москву
Политика

Премьер Индии посетит Москву

2024/06/25, 10:44
Названа причина странного молчания Макрона по вопросу Украины
Политика

Названа причина странного молчания Макрона по вопросу Украины

2024/06/25, 10:37
Макрон заявил, что хотел бы позвонить Путину
Политика

Макрон заявил, что хотел бы позвонить Путину

2024/06/25, 09:04
США заявили о работе над завершением противостояния Азербайджана и Армении
Политика

США заявили о работе над завершением противостояния Азербайджана и Армении

2024/06/25, 06:48
Кения стала основным союзником США вне НАТО
Политика

Кения стала основным союзником США вне НАТО

2024/06/25, 00:03
ОДКБ при необходимости поможет России, уверен генсек альянса
Политика

ОДКБ при необходимости поможет России, уверен генсек альянса

2024/06/24, 22:26