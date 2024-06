Клаар приветствует предложение о расследовании стрельбы на границе Армении и Азербайджана

Следует приветствовать предложение о создании двустороннего механизма расследования нарушений режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе.

Об этом написал в соцсети Х спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

«Мониторинговая миссия ЕС в Грузии работает уже почти 15 лет и готова поделиться своим опытом», – сказал он.

The proposal of 🇦🇲to establish a bilateral mechanism to address alleged ceasefire violations on the 🇦🇲-🇦🇿border to reduce tensions is to be welcomed. The 🇪🇺has for 15 years through @EUMMGeorgia helped organise similar meetings in 🇬🇪 and is ready to share its experiences.

— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) June 23, 2024