Джордж Оруэлл предупреждал: автономный индивид будет стерт с лица земли

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Сегодня многие аналитики вспоминают роман-антиутопию знаменитого британского писателя, журналиста, литературного критика ХХ века Джорджа Оруэлла «1984», в значительном объеме считающимся гимном (рупором) антитоталитаризма. Роман этот был издан в 1949 г. и вплоть до сегодняшнего дня остается, наверное, самым популярным из всех произведений Оруэлла.

Безусловно, можно только согласиться с тем, что очень многие идеи Оруэлла из данного труда актуальны на переживаемом историческом этапе. Однако нам представляется важным вспомнить отдельные мысли Оруэлла, озвученные им значительно ранее – в эссе «Внутри кита» (1940 г.) и радиовыступлении на Би-Би-Си (1941 г.), ставшего известным под названием «Литература и тоталитаризм». В которых Оруэлл впервые озвучил идеи, получившие дальнейшее развитие в «1984». Некоторые из них мы попробуем затронуть в преломлении ко дню сегодняшнему.

В эссе Оруэлл написал о вступлении человечества, причем «наверняка», в «эпоху тоталитарных диктатур», где «свобода мысли сначала станет смертным грехом, а позже бессмысленной абстракцией». Вследствие чего «автономный индивид будет стерт с лица земли». Отметим, что в некоторых случаях последнее словосочетание переводится как «самостоятельно мыслящая личность», но, в любом случае, вполне понятно, о чем вел речь Джордж Оруэлл чуть менее 100 лет назад.

В радиовыступлении же он продолжил эту мысль, подчеркнув, что миронаселение столкнулось с угрозой «покончить с независимой личностью, или, верней, с иллюзиями, будто она независима». Причиной чего писатель определил факт наступления тоталитаризма «на свободу мысли» в формате, каковой «никогда прежде не могли и вообразить». Целями же контроля над мыслью, по-Оруэллу, проявились запретительные и конструктивные направления. Т. к. возбранялось не только выражение, но даже минимальное допущение определенных мыслей. С параллельной диктовкой, о чем именно «надлежит думать».

Говоря иными словами, в понимании Оруэлла, создавалась ситуация для управления эмоциями человека, с навязываемым ему образом поведения. В основе чего проявлялось намерение изолировать личность, лишив ее «возможности сопоставлений». Да к тому же с перманентным выдвижением все новых и новых догм, не подлежащих обсуждению, что отбрасывало «само понятие объективной истины».

«Упомянув о тоталитаризме, – резюмировал Оруэлл, – сразу вспоминают Германию, Россию, Италию, но, думаю, надо быть готовым к тому, что это явление сделается всемирным».

Ну что, дорогой читатель, улавливается невидимая нить ко дню сегодняшнему, причем по отношению ко всему человечеству? Наверное, вопрос риторический, т. к. желание заинтересованных лиц осуществлять контроль над умами людей уже давно приняло необратимый характер.

Сплошь и рядом мы сталкиваемся с тем, как мировые новостные агентства и социальные сети пытаются формировать единое мнение всего планетарного населения. С параллельным вводом в оборот, как о том писал Оруэлл, все новых и новых ангажированных идей.

В качестве подтверждения можно привести отдельные моменты из совсем недавнего прошлого. Как же мировые СМИ всем нам пытались привить «правильность» идеологии глобализма, через которую активно пробивались обязательность следования положениям «рыночной экономики» и «правам человека» (в их конкретном обличьи). И вдруг внезапно глобал-проект и «рыночная экономика» оказываются выброшенными на свалку истории, а в социум вбрасывается идея «инклюзивного капитализма».

Сегодня же на поверхности фигурирует обязательность поддержки тех или санкций. Если же некто решит повременить с ответом, то «ты враг и за нами последнее слово». И никого особо не задевает, что врагами становятся союзники, вчерашние партнеры: люди, организации, государства, географические регионы.

А где же альтернативное мнение? Но разве оно нужно идеологам новых веяний, когда можно регулировать необходимым потоком информации и вбросами фейков при помощи подготовленных троллей? Благо социальные сети стали настолько популярными, что в значительной массе пользователи уже как-то и не задумываются перепроверить информацию, которой их ежедневно потчуют.

Хотя, допустим, и захотели проверить через поисковик. И что? Первичной информацией оказывается аналогичная той, с которой пользователь уже ознакомился. Потому что управляемые фактически из единого центра агентства буквально преподносят нужную их хозяевам информацию анагажированным текстом.

Наверное, читатель понимает, о чем идет речь, чуть ли не ежедневно сталкиваясь, например, с антиазербайджанскими или антигрузинскими инсинуациями внешних сил. При параллельном лоббировании всякого рода ЛГБТ-проектов или иных моментов, должных получить полную поддержку всех без исключения.

Так и управляется (формируется) человеческая мысль на сегодня. Прочь мировоззрение и ценностные ориентации предшествующих поколений! Прочь национально-духовно-культурные ценности наций и народов! Прочь альтернативную философскую или политологическую мысль!

Что напоминает название популярной в свое время немецкой телепередачи «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас». Другое дело, что там речь шла о соревновательном духе между двумя командами, а мы говорим о попытках внедрения в мозг человека идеологических клише, без предоставления возможности самостоятельного рассуждения, что, скажем, есть хорошо, а что плохо.

Наверное, всем нам желательно просто осознать, что запрограммированные на реализацию собственных эгоистических целей определенные внешние силы не прекратят это давление. Причем с улыбой и вкрадчивым голосом, приправленными заблаговременно подготовленными картинками, исключающими выбор: «Бери, что дают».

А потому постараемся не дать увести себя от своих ценностей. И наш кулак, в нужный момент становящийся железным, без сомнений, поспособствует успеху в данном направлении, так как призывает думать, рассуждать и делать выводы в интересах всего азербайджанского народа, вне зависимости от национально-религиозной принадлежности и места жительства!

Теймур Атаев