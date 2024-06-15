Почему в центре Баку историю перекрасили в белый? (фото)

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В преддверии предстоящего грандиозного события – 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата (СОР29) столица Азербайджана масштабно приводится в порядок: расширяются пешеходные территории, появляются велодорожки, устанавливаются новые светофоры, обновляются парки и старинные здания.

Все это, несомненно, радует жителей и гостей Баку, так как городские власти пытаются решить «всё и сразу». Граждане даже согласны терпеть неудобства, такие, как строительные «леса», между которыми приходится пробираться по одному, закрытие «Молоканского садика» и непривычно суженную по этому поводу пешеходную зону на вышеупомянутой территории, понимая, что они временные, и что в результате мы получим обновленный город, который будет нас радовать еще много лет своей красотой и свежестью. Но, как говорится бочке меда есть ложка дегтя.

И такой ложкой оказалась участь красивого архитектурного строения в само центре столицы.

В план обновления попали и дома, расположенные по периметру улицы Саида Рустамова, около «садика Ахундова», как привычно называют жители Баку небольшой скверик за станцией метро «Ичери-шехер», в центре которого установлен памятник величайшему азербайджанскому философу и писателю Мирзе Фатали Ахундову работы одесского скульптора Петра Сабсая. Скверик был открыт в 1930 году, и через шесть лет будет отмечать своё столетие. Этот зелёный оазис на перекрёстке улиц М.Ю. Лермонтова, А. Джавада и С. Рустамова радует жителей центра Баку раскидистыми деревьями и удобными скамеечками, облюбованными детьми и взрослыми.

Вообще этот кусочек города особо атмосферный, и, прежде всего, именно из-за архитектурного ансамбля, который составляют четыре здания, построенных в совершенно разных стилях. Рядом с садиком расположены интересные исторические здания. На улице Саида Рустамова стоит дом нефтепромышленника Дмитрия Митрофанова, строительство которого было завершено в 1903 году. Здание отличается оригинальными подбалконными консолями в форме драконов и изящными капителями колонн, а фасад его украшен множеством скульптур и монограммой «Д.М.». Рядом с домом Митрофанова стоит, так называемый, «розовый особняк» – жилой дом работников Госбанка. В архитектуре этого здания использованы элементы, характерные для жилой застройки XIX века азербайджанских городов Шеки и Шуши.

Позади памятника находится дом, построенный в уникальном стиле конструктивизма, а по правую сторону, напротив АТС, находится дом с великолепными эркерами и роскошным парадным входом, в котором ранее чего только не располагалось – от банков до китайского ресторана. В памяти коренных жителей столицы этот дом всегда был каменным, и во время предыдущего строительного бума его тщательно очистили.

Но в свете последней суеты с обновлением домов в историческом центре города вышеупомянутый дом почему-то решили покрасить белой краской. Фотографии «обновления» были выложены автором заметки в социальной сети Facebook.

Сразу скажем: «реставрация» эта вызвала глубокое возмущение жителей города, отметивших, что подобное безобразие происходит на многих улицах Баку, где старинные дома, ранее выстроенные в камне, сегодня просто красят: «И кому такое в голову взбрело?».

Известный азербайджанский архитектор Эльчин Алиев в беседе с Minval.az разъяснил ситуацию, рассказав о том, что фасады многих исторических зданий сталинской эпохи состоят из двух частей: оштукатуренной и каменной. Части здания, окрашенные несколько десятилетий назад, красят заново, а часть здания в камне, то есть облицованную, трогать нельзя.

По его словам, белый цвет на фасаде сбивает всех с толку, но это всего лишь предварительная грунтовка перед покраской фасада в привычный всем цвет.

«При постройке здания в 1940-х годах изначально весь фасад был каменным, да. Но что совершенно точно, что уже как несколько десятилетий, с 1980-х годов, центральная часть здания окрашена поверх камня и покрытие периодически обновляется. И потому актуален вопрос: почему же все эти годы молчал Союз архитекторов? Кроме того, как в наши дни очистить фасад здания от многолетних наслоений краски? Только лагундой, снимая толстый слой покрытия. А эту манипуляцию запрещено сегодня делать с памятниками архитектуры. Вот поэтому государственными органами вынужденно и обновляется заново покраска фасада», – резюмировал архитектор.

P.S. Будапешт, Варшава, Дрезден и еще десятки красивейших городов Европы были разрушены почти до основания в годы Великой отечественной Войны. Но сегодня они воссозданы так, словно никакой войны не было, и камни домов даже «тронуты временем» – почерневшие, местами с трещинками. Камни для воссоздания старого облика города годами свозили к рекам, чтобы они приобрели соответствующий «старый» вид. Баку не бомбили, архитектура нашего города не переживала ужасов войны. Но она переживает ужасы мира. Вот уже много-много лет.

Яна Мадатова