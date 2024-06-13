Эксперты не строят иллюзий относительно «мирного саммита» в Швейцарии

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До начала мирной конференции по Украине в Швейцарии, проведение которой намечено на 15-16 июня осталось пару дней. Приглашение получили 160 стран мира, а официально участие подтвердили… Впрочем, здесь данные не совсем точны, поскольку правительство в Берне, которое, собственно, и отвечает за проведение мероприятия, говорит о регистрации 90 стран и организаций, а по данным некоторых СМИ, ссылающихся на офис президента Украины, свое участие подтвердили представители 107 стран. Возможно, точны оба эти цифры, поскольку администрация президента Украины напрямую работает по данному вопросу с большинством государств. Однако в любом случае, даже эти показатели свидетельствуют о том, что мир не хочет быть причастным к самому большому военному противостоянию в Европе после Второй мировой войны. Либо большинство из тех 193 государств-членов ООН, проигнорировавшие данный саммит, имеют собственные мотивы для отказа от участия в нем.

Почему? Возможно, одной из причин служит довольно специфичный подход к этой войне глав ведущих европейских держав, которые никак не хотят определиться с тем, какое оружие следует поставлять Украине и в каком направлении она может их использовать. Запрет на нанесение ударов по территории России западным оружием, с параллельным наращиванием поставок такого вооружения, напоминают фарс и плохо скрываемую игру. В результате «запятнанными» оказывается большинство лидеров стран Запада.

Впрочем, стоит ли гадать и, что называется, далеко ходить, чтобы увидеть однобокость и неопределенность их позиции? Возьмем, к примеру, саммит Большой семерки (G7), стартовавший вчера в Италии, и который завершится лишь завтра, однако уже задолго до своего начала подготовивший заявление по итогам встречи.

Было известно, что лидеры «семерки» собираются решительно осудить… не агрессию России против Украины, а сотрудничество между Россией и КНДР. Также они выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе, который является «залогом международной безопасности и процветания», и выражают обеспокоенность обострением ситуации в Южно-Китайском море на фоне территориального спора между КНР и Филиппинами. Таким образом вопросу российско-украинской войны в этом заявлении отводится одно из последних мест, да и то на уровне готовности продолжать поддержку Украины. Так, нужно ли ожидать чего-либо большего от стран Глобального Юга, если даже государства, находящиеся в непосредственной близости от войны, демонстрируют пассивность?

Интересной является и заявленная цель мирного саммита, которая заключается в том, чтобы совместно разработать дорожную карту, которая позволила бы в дальнейшем вовлечь Россию и Украину в мирный процесс. Для этого по словам президента Швейцарии Виолы Амхерд, все государства, представленные на саммите, должны будут внести свои идеи и представить видение того, как достичь справедливого и прочного мира в Украине. И это, по мнению организатора, будет первый шаг на пути к устойчивому миру.

Однако здесь хотелось бы спросить о том, какое всеобъемлющее мнение на этом мероприятии сможет выразить министр полиции и исправительных учреждений Новой Зеландии Марк Митчелл, который будет представлять там свою страну? Неужели не нашлось никого, кроме чиновника, отвечающего за внутренний распорядок в пенитенциарных учреждениях, чтобы представить эту страну на Саммите мира? Или это участие ради участия? Если так, тогда позиция, например, Камбоджи, сразу отказавшейся от участия в этой конференции в Швейцарии, кажется более честной.

Так почему страны Глобального Юга так пассивно поддерживают Украину в нынешней войне? Да, среди них есть и такие, которые находятся в некоторой зависимости от России и не хотят участием в Саммите испортить с ней отношения. Здесь и вопросы покупки оружия, и поставки зерна и удобрений, и обязательства, принятые их правительствами на себя из-за переворотов, в которых Россия принимала опосредованное участие и благодаря которым эти люди и пришли в своих странах к власти, и многое другое. Но как оказалось, есть и другие более существенные причины того, почему, например, большинство африканских или латиноамериканских стран просто игнорировали этот Саммит.

Своим мнением по данному вопросу с Minval.az поделились российский политолог Руслан Курбанов и украинский философ, представитель Стратегической группы «София» Андрей Ермолаев.

«Несмотря на то, что мы живем в европоцентричных странах, на Кавказе, получили образование и смотрим на мир через призму европейской истории и политики, для жителей Индии, Китая или Африки, что Украина, что Россия, что Азербайджан, что Северный Кавказ – это очень далекие и какие-то периферийные страны и регионы, – говорит российский политолог Руслан Курбанов. – Они даже не разбираются в том, являются ли Таджикистан, Узбекистан и Дагестан независимыми государствами или частью России. Они путаются и не могут понять, кто и где находится. И борьба Украины, которую она провозглашает и поднимает, вообще их не впечатляет. Она не является для них жизнеутверждающей борьбой. Это чужая для них борьба. Это разборки двух славянских народов и такого рода «разборок» по всему миру много».

В качестве примера российский политолог сослался на другие войны, которые либо продолжаются, либо уже завершились, и которые тоже не вызывают у стран, расположенных от них далеко, никакого интереса: «Саудовская Аравия воюет с Йеменом, армяне – с азербайджанцами, а здесь славяне воюют меду собой. Все это для них – периферийные истории. К тому же, часть интеллигенции и правящей элиты стран Глобального Юга не станет разбираться в украинско-российском конфликте по той причине, что понимают, что конфликт сконструирован».

Говоря об этом, Р.Курбанов обвинил в войне между Россией и Украиной западные страны, которые «столкнули два славянских народа друг с другом», на что сторонними силами «были потрачены сотни миллионов долларов и несколько десятков лет».

О Западе, но уже в качестве союзника Украины, рассказал и наш украинский собеседник А.Ермолаев, назвав их ангажированными.

«Главная проблема, с которой столкнулась Украина при подготовке Саммита Мира в Швейцарии, – высокая степень ангажированности этого мероприятия со стороны западных союзников Украины. На фоне растущего в Африке, Латинской и Южной Америке и Азии желания стать более суверенными странами такая активность беспокоит эти страны, поскольку может привести к созданию некоей новой глобальной прозападной коалиции и даже блока. Второй существенный, формирующий проблему, аспект заключается в отсутствии на Саммите страны-агрессора – России. И хотя форум позиционируется как проявление воли к миру и переговорам о ней, без России он приобретает вид антироссийского мероприятия», – пояснил он.

Украинский философ считает, что многие страны Глобального Юга в качестве самостоятельных игроков, имеющих собственную точку зрения на проблемы войны и мира, миропорядка в целом, стремятся к самоутверждению. Свидетельство тому – предложения о мирных переговорах от Бразилии, группы стран Африки и других государств.

«Во многих странах Глобального Юга есть политики и общественные деятели, получившие образование в СССР и в постсоветских республиках, поэтому война России против Украины там рассматривается сквозь призму полученных знаний и личного опыта. Желание быть активным участником Саммита, предлагать свои позиции, а не быть молчаливым слушателем лишь одного выдвинутого плана-предложения – тоже немаловажная политико-психологическая причина отказа и/или их нейтралитета», – сказал Ермолаев.

И наконец, в своем комментарии украинский философ коснулся и темы Китая в вопросе российско-украинской войны. Он рассказал, что для многих стран Глобального Юга новым ориентиром стали позиция и предложения о мире от Китая. Не только сам мирный план Китая, представленный еще в 2023 году, но и заявленные подходы к трансформации миропорядка – мультиполярность, мультилатерализм, суверенитет и право на самобытность социальных систем, диалог культур и ООНоцентризм – все это очень привлекает страны Глобального юга. А инициатива Китая провести широкую мирную конференцию с обязательным участием Украины и России, как воюющих сторон, и рассмотрение всех известных мирных инициатив воспринимаются лучше, чем ограниченный вариант Форума мира.

«В силу этих и, возможно, других причин субъективного характера страны Глобального Юга не проявили большого интереса к конференции в Швейцарии», – подытожил он свою мысль.

Рауф Насиров