Ереван мечтает подключиться к «зеленому электрокабелю», оставаясь формально в состоянии войны с Баку

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На днях официальный Ереван вновь выступил с более чем абсурдным заявлением. Заместитель министра иностранных дел этой страны Ваан Костанян объявил о желании армянского государства присоединиться к запущенному около полутора лет назад грандиозному проекту по прокладке кабеля электропередачи по дну Черного моря.

Напомним, соглашение о реализации проекта Black Sea Energy между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией было подписано в декабре 2022 года в Бухаресте. Задумка предполагает прокладку подводного кабеля мощностью 1 ГВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок «зеленой» электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и затем по дну Черного моря в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

Полтора года — это не полтора века. Память наша свежа, и мы хорошо помним, как «экспертное сообщество» соседней страны и даже отдельные официальные лица в те дни сопроводили подписание этого соглашения язвительными, полными уничижительного скепсиса комментариями.

Конечно, участников консорциума эти завистливые реплики никак не смутили. Более того, известные мировые политики, в том числе в Еврокомиссии выступили с его поддержкой. И это было понятно — ведь сама концепция Black Sea Energy еще одной нитью соединяла столь важный для Старого Света Каспийско-Черноморский регион с Европой в обход территории проблемного для нее восточного (а для нас — северного) соседа, да и, к тому же, она служила целям «озеленения» энергетики в частности и экономики в целом. Однако в Армении всегда мыслили весьма неортодоксально — для реваншистких кругов этой страны, грезящих о восстановлении границ тиграновской Армении (к которой нынешние этнические хаи имеют, ну, уж совсем периферийное отношение) всё, что хорошо для Азербайджана, плохо для них. Поэтому и с пониманием (а точнее, со снисхождением) отнеслись в Азербайджане к извержению желчи у наших западных соседей.

Казалось бы, ничего необычного, всё довольно привычно. Мы видели и слышали всё то же самое и в период строительства трубопроводов. И вдруг, как гром среди ясного неба, прозвучало заявление замглавы МИД этой страны Ваана Костаняна.

«Для нас очень важен проект «Черноморский кабель», в котором Грузия участвует и играет важнейшую роль. И мы также рассчитываем на поддержку наших грузинских партнеров. Мы хотим, чтобы Армения стала частью этого проекта. Армении, чтобы стать частью проекта, необходимо выполнить определенные домашние задания по обновлению и улучшению собственной энергетической инфраструктуры. В связи с этим даны соответствующие поручения и ведется работа», — сказал армянский дипломат.

И тут от удивления начинают медленно подниматься брови. Мы не можем понять, в Армении, замглавы МИД которой обращается к одной только Грузии, вообще в курсе, для чего запускается проект Black Sea Energy и кто еще в нем участвует?

Костанян желает, чтобы его страна подключилась к кабелю, который прокладывается для передачи электроэнергии в Европу. Электричество, как известно, не берется с воздуха. Его где-то производят. ГДЕ? Кто является производителем того, ради транспортировки чего вкладываются многомиллионные инвестиции? То есть, 4 страны проложат кабель, включая по дну Черного моря, чтобы, когда всё было готово, вдруг откуда ни возьмись, появилась… Армения. И сказала, «А вот и я! Не ждали?»

К желанию Армении присоединиться к проекту, в запуск которого та не вложила ни цента, можно отнестись со снисходительной улыбкой. Но хотелось бы посоветовать заместителю главы МИД Армении изучить вопрос поглубже, в частности, поинтересоваться, для того ли Азербайджан участвует в данном проекте, чтобы потом делить проложенный в том числе на его средства кабель со страной, с которой он формально продолжает находиться в состоянии войны?

Тут вспоминается также странное заявление примерно пятнадцатилетней давности одного из приближенных тогдашнего президента Сержика Саргсяна о том, что его страна хотела бы подключиться к эксплуатации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с целью выхода в Европу, будто у этой железной дороги нет ни владельцев, ни инвесторов. «Бесхозная» такая железная дорога, словно тропинка в лесу. Бедолаге было невдомек, что вопрос не только в том, по территории какой страны ты желаешь отправлять свои грузы, но и кому принадлежат железные дороги и какие страны числятся в списке партнеров.

Видать, со времени Сержика Саргсяна уровень политического мышления в Армении ушел не так далеко, раз приходится вновь слышать подобные абсурды.

А Ваану Костаняну остается нам лишь посоветовать поторопить своих руководителей с согласованием текста мирного соглашения и его подписанием. Без мирного соглашения нет смысла даже заикаться на тему подключения Армении к региональным проектам.

Зухраб Дадашев