Выборы в Европарламент: война или мир?

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Вопрос, вынесенный в заголовок, прямо ставит глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Поэтому предстоящему вскорости голосованию на юбилейных – десятых – выборах в ЕП, придается колоссальное значение. Но победят ли европейские сторонники мира, против которых развернута беспрецедентная кампания запугивания и дискредитации, сопровождаемая значительными фальсификационными возможностями и расколом в стане ультраправых – большой вопрос.

На днях министр иностранных дел «одиозной» для брюссельского начальства Венгрии – Питер Сийярто заявил, что направление западных войск в Украину, о котором рассуждают некоторые европейские политики, приведет к новой мировой войне. «Некоторые европейские политики, – сказал он, – хотят отправить солдат на Украину, в то время как другие европейские политики фантазируют о применении ядерного оружия. В любом случае это будет означать мировую войну, и тем, кто находится в непосредственной близости от вооруженного конфликта, придется расплачиваться за это».

Граждане Венгрии, подчеркнул он (но ее ли одной?), «уже устали от этих опасных заявлений», попыток втянуть в войну всю Европу и даже весь мир. И выразил надежду, что на выборах в Европарламент избиратели «смогут послать сигнал европейским политикам, которые говорят глупости». Глава венгерского МИД, от имени правительства этой страны, заявил, что на выборах в Европарламент будет, по сути, решаться вопрос о войне и мире, и призвал поддержать партии, выступающие против продолжения вооруженного конфликта в Украине.

Мы же добавим, что контекст российско-украинской войны имеет в виду войну Запада против России, прихват так называемой «партией войны» всего Глобального юга и проведение в жизнь идеи «золотого миллиарда» (Minval о соответствующей «инициативе» писал ранее).

Как не согласиться с главой внешнеполитического ведомства Венгрии, с премьер-министром этой страны, его единомышленниками, в том числе, уже получившим всамделишные пули в живот (Роберт Фицо – кто следующий?)

О собственно выборах в Европарламент, голосование на которых начнется 6 июня и завершится 9 июня. Более 15 тыс. политиков из 27 стран будут бороться за 720 мандатов в ЕП. Заметим, что это первые транснациональные выборы после выхода Великобритании из Евросоюза. Количество депутатов от стран ЕС – не одинаковое, зависит от численности населения той или иной страны. Более всего депутатов будет от Германии и Франции – 96 и 81 соответственно, менее всего (нижний порог – 6) – от Кипра, Мальты и Люксембурга.

Главная интрига заключается в том (а это крайне напрягает Брюссель и Вашингтон), сколько мест в ЕП получат крайне правые и евроскептики, поддержка которых в Европе растет. Между тем, как известно, названные силы Вашингтон и Брюссель «подозревают» или открыто обвиняют в симпатиях к Москве – собственно, это основной, хоть и дутый аргумент против них брюссельского и вашингтонского начальства. Словом, суть в том, случится ли так называемый «ультраправый поворот», то есть будет ли Европа жить в относительном мире или воевать, как она настроена на уровне сегодняшнего доминирования в ЕП ястребиных и управляемых сил.

Прежде чем рассуждать о возможности ультраправого поворота, коротко о том, кто представляет уходящий Европарламент и заправляет в нем. ЕП состоит из семи фракций и 50 независимых депутатов. Это – самая крупная правоцентристская «Европейская народная партия» – 177 мандатов; возглавляемая ею одноименная фракция состоит из христианско-демократических, либерально-консервативных и консервативных депутатов. Покровительствует ей председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, она же и представляет эту фракцию.

У левоцентристского «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» – 140 мандатов, состоит из «Партии европейских социалистов». У «Обновляя Европу» в составе «Альянса либералов и демократов» и «Европейской демократической партии» – 102 места; у «Зеленые — Европейский свободный альянс» – 72 (в нее входят несколько партий). «Европейские консерваторы и реформисты», считающиеся евроскептиками, имеют в ЕП 68 мандатов. Партия «Идентичность и демократия» представлена 59 депутатами – они тоже имеют репутацию евроскептиков и ультраправых, открыто критикуют политику «центра» и являются мишенью для его нападок. «Европейские объединенные левые» представлены 37 депутатами социал-демократических и коммунистических взглядов.

Что касается независимых депутатов. Хоть они и находятся вне конкретной партии, но – подчеркнем! – среди них есть сторонники партии «Фидес» премьер-министра Венгрии Орбана и словацкой партии Smer под руководством Роберта Фицо. Таков нынешний расклад в ЕП, не принесший мира Европе и сильно тормозящий ее развитие, не говоря уже о падении уровня суверенитета и независимости европейских стран, «кукловодами» которых являются США.

Так возможен ли ультраправый поворот в Европе на уровне ЕП? Вопрос спорный, поскольку (и в том числе) внезапно (или по настоянию «сверху») раскололся фронт крайне правых – французское «Национальное объединение» заявило о нежелании вступать в новую коалицию с «Альтернативой для Германии». Не вникая в суть раскола, а только констатируя сам его факт, заметим, что «Национальное объединение», опережающее по опросам все другие французские партии, вряд ли займет в ЕП общую, с «Альтернативой для Германии», политику: Марин Ле Пен заявила, что «движение (германское), попавшее под контроль своей самой радикальной части», больше не кажется ей «надежным и подходящим союзником». Таким образом, «Национальное объединение» и «Альтернатива для Германии», входящие в состав группы «Идентичность и демократия» (шестая по численности фракция в сегодняшнем ЕП), шагать в ногу не будут.

И тут может обозначиться еще одна проблема: если ультраправые победят в самой Франции (согласно последнему опросу, «Национальное объединение» лидирует – 31% голосов, в то время как у макроновского «Возрождения» – 16%), то это войдет в противоречие с их проигрышем в ЕП. Проблема, и немалая, для самих французов, их отношений и с институтами Евросоюза и, не исключено, с немцами. Хотя, что касается последних, за «Альтернативу для Германии» готовы проголосовать 15% жителей страны.

То есть, если смотреть с представленного выше угла зрения, доминирование правых сил в Европарламенте вряд ли возможно, хотя Марин Ле Пен развернула активную деятельность среди правых сил Европы для их объединения с целью «переориентации ЕС». А Орбан призывает «оккупировать Брюссель». За перемены в Европе ратует и председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони: призывает людей «мобилизоваться» и «выйти на улицы».

Ситуация внутри Европы (и не только в указанных выше странах) по итогам голосования на местах, то есть предпочтительности ультраправых, может быть продублирована также в Чехии, Австрии, Словакии, Болгарии, Румынии, Португалии – возможно, вполне неожиданно, и в других странах. И если ультраправый поворот, все же, случится, что сомнительно (о причинах – ниже), то это радикально повлияет на внешнюю политику Евросоюза. То есть – войны не будет.

Тут возникает вопрос: а позволит ли Вашингтон Европе отмежеваться от общего евроатлантического курса США? И более всего – от «сдерживания России любыми средствами», включая воюющую Европу? Но чего хотят прогрессивные силы последней – «всего лишь» мира, защиты собственного суверенитета, сохранения национальной идентичности. Всего того, что входит в противоречие с интересами США и ангажированной ими брюссельской номенклатуры.

Поэтому в настоящее время идет остервенелая борьба двух этих сил, включая информационное поле, закрытие «неправильных» СМИ, наезды на свободу слова, угрозы запрета ультраправых партий. Ведь даже если они не получат большинство мандатов в Европарламенте, то будут иметь влияние на внешнюю политику своих стран и, так сказать, на умы населения. Не будем забывать о том, что нынешнее большинство в Европарламенте имеет колоссальные (в том числе, административные) ресурсы для проведения предвыборных кампаний, арсенал различных манипуляций, включая фальсификацию выборов и физическое устранение влиятельных политиков, «отбившихся от стада».

Но если не сейчас, то с течением не очень длительного, по историческим меркам, времени, выстрел в т.н. атлантистов произойдет. Собственно, он и сегодня имеет место со стороны Глобального юга (оставим в покое саму Европу), хотя выстрелы, и давно, первым осуществил именно Глобальный север.

Что же до собственно Европы дня сегодняшнего, ее задача, если оставить в стороне навязчивость и угрозы внутренних и внешних боссов, состоит в самоутверждении и недопущении войны, еще большей конфликтогенности мира в условиях борьбы «великих держав». Словом, Европе требуется трезвый взгляд на собственную безопасность, конкурентоспособность, сплоченность. Нынешние выборы в ЕП покажут, способна ли на это сегодняшняя Европа, или она «еще не готова».

Здесь стоит привести выдержки из статьи в AgoraVox (Франция, перевод ИноСМИ), в которой, в частности, сказано, что выборы в Европарламент позволят свергнуть политиков, действующих в интересах США, и заменить их теми, кто работает на благо собственных стран. Автор статьи пишет, что выборы в ЕП кардинально не изменят отношений между Россией и ЕС, но дадут возможность взять бразды правления в Европе политикам, которые действительно работают в интересах своих стран, а не тем, кто сосредоточен на пиаре и распространении тезисов Вашингтона: «Соединенные Штаты унизили Европу везде, где только можно. … Теперь европейским политикам остается лишь участвовать в своеобразной ролевой игре под руководством Вашингтона, поочередно играя разных персонажей».

И, что многоговоряще: «Президент Франции Эммануэль Макрон совершил официальный визит в Китай. Позднее его примеру последовал канцлер Германии Олаф Шольц. Последний использовал свою поездку в Китай для «решения проблем немецкого масштаба», несмотря на то, что Германия фактически является вассалом США и действует в их интересах. Это связано, прежде всего, с борьбой за политический вес в Европе между такими странами как Великобритания, Германия и Франция. О каждой стране судят по действиям ее первых лиц, а в настоящее время в Европе нет явного лидера. Есть лишь несколько политиков, которые пытаются изменить ситуацию…, мы можем назвать не более десятка людей, которые действительно формируют европейскую политику. Реально, а не участвуя в кампаниях или провозглашая навязанные Вашингтоном лозунги. К ним относится группа словацких политиков, недавно пришедших к власти (новоизбранный президент Петер Пеллегрини и премьер-министр Словакии Роберт Фицо). А также президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. … Именно у таких политиков сейчас есть возможность взять бразды правления общеевропейским процессом принятия решений после выборов в Европарламент, если они смогут обойти тех, кто стремится к власти в интересах Соединенных Штатов. … Это время перемен, и хочется думать, что в общеевропейских делах так или иначе дадут о себе знать голоса, подобные голосу Орбана».

Разумеется, верить хочется. Главное, в то, что ставка на мир уже делается через изменение Европы. Но, все же, «колется» многое: главное, готовность Европы переосмыслить ту ситуацию, которая в ней сложилась и породила, для нее же, угрозы безопасности. Причем, с разных сторон. Самое время изменить имеющийся статус-кво и выбрать мир, суверенитет, невмешательство в чужие дела. Но случится ли?

Ирина Джорбенадзе