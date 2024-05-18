В Украине вступил в силу закон о мобилизации

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Сегодня, 18 мая 2024 года, в Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Цель властей – ускорить мобилизацию, чтобы отразить наступательные действия РФ на фронте, сообщают СМИ.

Достичь этих показателей власти попытаются путем усиления различных ограничений и мер в отношении всех военнообязанных. Жизнь которых с 18 мая скорее всего коренным образом изменится.

В рамках нового закона все украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны уточнить свои данные в военкомате. На это выделяется два месяца, с крайним сроком 18 июля. После чего начинают действовать штрафы и прочие санкции (о чем ниже). Это касается всех, в том числе «ограниченно годных» и имеющих отсрочку, а также женщин, которые подлежат призыву (например, медработники).

Отныне все военнообязанные, состоящие на военном учете на Украине, а также находящиеся за границей, обязаны уточнить в военкоматах свои учетные данные в течение 60 дней. Нарушители будут подвергнуты солидным штрафам и могут быть лишены права управлять автомобилем. Кроме того, все мужчины от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военный билет. Без этого документа живущие за границей украинцы не смогут получить консульские услуги и продлить действие загранпаспорта. Также мужчины в возрасте 25-55 лет, получившие инвалидность второй и третьей группы после 24 февраля 2022 года, должны пройти повторную медкомиссию. Еще один пункт закона касается права военкоматов, при некоторых ограничениях, конфисковывать у граждан транспортные средства для нужд ВСУ.

В то же время из первоначального текста законопроекта исключены пункты о демобилизации и ротации, предусматривающие демобилизацию военнослужащих через 36 месяцев службы, из которых 18 месяцев – на передовой. Как сообщали украинские СМИ, исключение положения о демобилизации из документа инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Исключены также положения о доплатах военным на передовой.

Закон также предусматривает категории граждан, не подлежащих мобилизации. Это сотрудники силовых органов, судьи, министры и их заместители, депутаты Рады и их помощники, сотрудники оборонных предприятий, многодетные отцы и отцы-одиночки, а также имеющие подтвержденную инвалидность.

Еще в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько законов, направленных на ужесточение мобилизации. Первым был уменьшен мобилизационный возраст с 27 до 25 лет, вторым отменена категория «ограниченно годен» к службе в армии, третий предусматривает создание электронного реестра военнообязанных. А затем Рада приняла законопроекты о мобилизации осужденных и уголовной ответственности за отказ от прохождения медкомиссии. 17 мая президент подписал закон о мобилизации заключенных.