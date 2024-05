Ильхам Алиев осудил покушение на Фицо

Президент Азербайджана Ильхам Алиев решительно осудил покушение на премьер-министра Республики Словакия Роберта Фицо.

В публикации главы государства на его официальной странице в социальной сети Х в этой связи говорится: «Я шокирован и потрясен покушением на премьер-министра Роберта Фицо. Я решительно осуждаю это нападение. Мои мысли с премьер-министром Фицо, его семьей и словацким народом. Желаю ему скорейшего выздоровления».

I am shocked and appalled by the assassination attempt on Prime Minister Robert Fico. I strongly condemn this attack. My thoughts are with Prime Minister Fico, his family, and Slovak people. I wish him the soonest recovery.@ZuzanaCaputova @SlovakiaMFA

— Ilham Aliyev (@presidentaz) May 15, 2024