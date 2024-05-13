Заявление МИДа как фиговый лист: еще один позор для французской дипломатии

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Ошибки могут быть у всех, и на всех уровнях, включая внешнюю политику государства. А вот выйти из сложившейся после ошибки ситуации с достоинством — такое удается уже далеко не всем. Вот и французская дипломатия теперь отчаянно барахтается из-за своего «армяноцентризма».

Накануне, после переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Казахстане, французский МИД расщедрился на заявление: «Франция приветствует проведение нового раунда переговоров между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, которые состоялись 10 и 11 мая в Алматы». Париж «подчеркивает важность подтверждения сторонами своей приверженности Алматинской декларации 1991 года и взаимного признания территориальной целостности друг друга в качестве основы для этого процесса, в линии продолжения четырехсторонней встречи в Праге 7 октября 2022 года».

Также указано, что «Франция призывает к продолжению определения границы на основе принятых принципов в декларации 19 апреля 2024 года и в продолжение первых работ по делимитации, проведенных на месте», а также «продолжить обсуждения с целью подписания мирного договора между двумя странами». Заодно приветствовали инициативу властей Казахстана по содействию в проведении переговоров и пообещали продолжить «работать вместе со своими партнерами над установлением справедливого и прочного мира на Южном Кавказе в соответствии с международным правом».

На первый взгляд — обычная дипломатическая вежливость и «заявление по случаю». Но на самом деле — оглушительный дипломатический провал.

Именно на день ранее посланник Франции в Армении, Оливье Декатиньи, в очередной раз «наехал» на Азербайджан и начал развенчивать армянский миф, обвинив нашу страну в «оккупации территории Армении». Но в заявлении МИДа об этом ни слова — при том, что Декатиньи ссылался на премьер-министра Франции. Париж благоразумно не рискнул включить ложь такого уровня в заявление МИДа. Правда, удалось ли им избежать ответных мер со стороны Азербайджана — вопрос открытый.

Начало делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией успели приветствовать не только основные внешние игроки, но и страны, в процесс урегулирования отношений между Баку и Ереваном никак не вовлеченные. Франция хранила молчание. А теперь вдруг она решила включиться? Это похоже на попытку «вскочить в последний вагон». Но вот удалось ли это проделать французской дипломатии – большой вопрос.

На самом деле, если в Париже думают, что в Баку с замиранием сердца ожидали этого заявления, то это глубокое заблуждение. Реакции с набережной Кэ д’Орсе в Баку никто не ожидал, и когда она появилась, заявление французского МИДа вряд ли восприняли всерьез.

Кроме того, Франция не является страной, чьи заявления стоит принимать во внимание. Слишком часто слова Парижа не соответствуют делу. Это можно видеть не только на Южном Кавказе, но и в других регионах, например, в украинском направлении, где «маневры» Эммануэля Макрона вызывают вопросы. Франции также не чуждо предательство своих партнеров, что можно видеть по ее действиям как в Ираке, так и в Ливии, а также в Украине.

Более того, из-за своей антиазербайджанской политики и ответных мер со стороны азербайджанской дипломатии, Франция по сути выбыла из процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. И если теперь Париж пытается создать видимость своего участия в процессе, это может впечатлить только тех, кто не в курсе реальной ситуации.

На практике же Париж оказался вне игры так же, как его вытесняют из Африки и исключили из альянса AUKUS. Таким образом, политическая хроника Южного Кавказа соответствует заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, который заявил на торжественной церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвращающимся в Шушу: «Я хочу еще раз сказать как азербайджанскому народу, так и тем, кто проявляет интерес к этому региону: отныне здесь ни один шаг не должен быть сделан без согласования с нами. Уверен, что меня слышат, они знают: если я что-то говорю, то я это делаю». Можно добавить: если кто-то пытается действовать против нашей страны, он остается вне игры.

Что же теперь остается делать Франции? Кроме заявлений, направленных на создание впечатления, будто бы Париж все еще активен в процессе?

Теоретически у нее есть возможности. Например, она может продолжать совместно с США оказывать давление на Грузию, где у нее есть сторонники, такие как нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая вообще приехала в Тбилиси как посол Франции и до сих пор говорит по-французски лучше, чем по-грузински.

Однако политика Франции не пользуется широкой поддержкой в Грузии, что подтверждают результаты выборов. Что касается Армении, Франция обнадеживает Пашиняна словами, но на деле поддерживает дашнаков, которые находятся в жесткой оппозиции к нему. Ситуация в Армении становится все более непредсказуемой, и растет риск гражданской войны и военного переворота. Таким образом, в результате «мудрой политики Парижа» Армения может стать вторым Ливаном со всеми вытекающими последствиями.

Интересно, на таком фоне Эммануэль Макрон и Себастьян Сежурне реально полагают, что им удастся прикрыться этим заявлением, как фиговым листком?

Нурани, обозреватель