Джаббаров обсудил энергетическое сотрудничество с Saudi Aramco (фото)

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил возможности совместной деятельности в энергетическом секторе с президентом и главным исполнительным директором Saudi Aramco Амином Нассером.

«В рамках нашего визита в Королевство Саудовская Аравия на встрече с президентом и главным исполнительным директором Saudi Aramco Амином Нассером мы обсудили условия, созданные для иностранных инвесторов в нашей стране, возможности совместной деятельности в энергетическом секторе, а также потенциал сотрудничества по производственным проектам», – отметил министр в соцсети Х.

