Глава МИД Латвии приветствует соглашение между Баку и Ереваном

Латвия приветствовала достигнутое соглашение о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Об этом в соцсети Х сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

«Приветствую соглашение между Арменией и Азербайджаном, основанное на Алма-Атинской декларации 1991 года о делимитации границ между двумя странами», – отметила она.

Дипломат подчеркнула, что это «важный шаг на пути к устойчивому мирному соглашению» между Баку и Ереваном.

Welcome news that Armenia🇦🇲 and Azerbaijan🇦🇿 have agreed to move forward with the border delimitation on the basis of the 1991 Alma Ata declaration.

An important step towards a durable peace agreement between the two.

— Baiba Braže (@Braze_Baiba) April 20, 2024