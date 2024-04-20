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В ближайшее время Нигер покинут более тысячи американских солдат и офицеров

В ближайшее время Нигер покинут более тысячи американских солдат и офицеров

Соединенные Штаты согласились вывести из Нигера весь свой военный контингент, сообщили агентства Reuters и AFP со ссылкой на осведомленных собеседников. Речь идет о более чем тысяче американских военнослужащих, размещенных в западноафриканской стране.

Договоренность о выводе американских войск была достигнута на встрече в Вашингтоне между заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом и премьер-министром Нигера Али Ламином Зейном.

Ожидается, что делегация Соединенных Штатов отправится в столицу Нигера Ниамей в ближайшие дни для переговоров о том, как именно будет осуществляться вывод ВС США из страны. Государственное телевидение Нигера сообщило, что визит состоится на следующей неделе. Госдепартамент США пока не делал никаких официальных заявлений.

По данным газеты The New York Times, американские военные могут покинуть Нигер «в ближайшие месяцы». Издание The Washington Post обращает внимание на то, что решение ставит под вопрос статус американской авиабазы, построенной в этой стране шесть лет назад за 110 млн долларов. С ее помощью США отслеживали и пресекали активность террористических и экстремистских группировок в Нигере и соседних государствах.

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