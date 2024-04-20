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Министры культуры Азербайджана и ОАЭ обсудили вопросы связанные с COP29

Министры культуры Азербайджана и ОАЭ обсудили вопросы связанные с COP29

Министр культуры Адиль Керимли встретился со своим коллегой Салемом бен Халидом Аль Касими из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), принимавшей участие в церемонии открытия азербайджанского павильона на 60-й Венецианской биеннале, сообщили в министерстве.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в сфере культуры, состоялся обмен мнениями о представлении совместных культурных проектов.

В ходе беседы также была подчеркнута важность организации дискуссий по вопросам изменения климата и культуры на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в этом году.

Кроме того, на встрече обсуждалось участие ОАЭ в VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу, который будет организован в нашей стране с 1 по 3 мая нынешнего года в рамках «Бакинского процесса», и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В этом году биеннале, которая проходит с 20 апреля по 24 ноября, организована под лозунгом «Чужеземцы повсюду» (Foreigners Everywhere). Азербайджанский павильон, расположенный в Кампо делла Тана, одном из уникальных архитектурных памятников XVI века, организован на тему «От Каспия до Розовой планеты: я здесь» (From Caspian to Pink Planet: I Am Here) и отражает лозунг биеннале.

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