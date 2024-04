Азербайджан открыл павильон в Венеции (фото)

115 Просмотров

На Венецианской биеннале современного искусства состоялось открытие павильона Азербайджана, организованного Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и посольства нашей страны в Италии. Об этом сообщает «Азертадж»

60-я Венецианская биеннале современного искусства, которая продлится до 24 ноября, проводится под лозунгом «Чужеземцы повсюду» (Foreigners Everywhere).

Павильон Азербайджана размещается в Кампо делла Тана, одном из архитектурных памятников XVI века в Венеции, и, будучи организован на тему «От Каспия до Розовой планеты: я здесь» (From Caspian to Pink Planet: I Am Here), отражает лозунг биеннале.

Выступая на открытии павильона, помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров напомнил о проектах поддержки, оказанной Фондом в истекший период азербайджанским художникам. Он отметил, что Фонд Гейдара Алиева также принимает участие в организации павильонов на Венецианской биеннале.

Анар Алакбаров поблагодарил всех, кто принимал участие в создании павильона, в том числе куратора проекта – критика современного искусства, профессора искусствоведения, куратора итальянского павильона на 53-й Венецианской биеннале Луку Беатриса, Министерство культуры Азербайджана, а также посольство нашей страны в Италии.

Куратор павильона Азербайджана на Венецианской биеннале Лука Беатрис подчеркнул, что современная азербайджанская архитектура ведет диалог с историей, а наше искусство является наиболее точным отражением нацеленных на будущее отношений. Лука Беатрис призвал участников мероприятия посетить Баку с тем, чтобы понять культурный и художественный темперамент нашей древней страны.

Затем гости ознакомились с павильоном Азербайджана.

Среди посетителей нашего павильона находились также генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, министр культуры представленных на Венецианской биеннале Объединенных Арабских Эмиратов Салем бин Халед Аль Касими.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился в рамках Венецианской биеннале с министром культуры Объединенных Арабских Эмиратов Салемом бин Халедом Аль Касими и коллегами из других стран. На встречах был проведен обмен мнениями о развитии сотрудничества в области культуры и совместных культурных проектах.

Наша страна участвует в Венецианской биеннале, одной из самых известных мировых площадок в области современного искусства, с 2007 года. В павильоне Азербайджана на 60-й Венецианской биеннале посредством богатой палитры произведений заслуженных художников Ирины Эльдаровой, Рашада Алекберова, художницы Вюсали Агаразиевой исследуется тема чужбины, доводится до внимания актуальность этой темы для Азербайджана.