Евросоюз приветствует договоренность о возвращении 4 сел Газаха

Спецпредставитель ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаар прокомментировал договоренность между Баку и Ереваном о возвращении 4 газахских сел.

«Сегодня обнадеживают новости, касающиеся работы пограничных комиссий Армении и Азербайджана и начала процесса делимитации на основе юридических документов и Алматинского соглашения 1991 года. ЕС полностью поддерживает переговорный процесс и цель всеобъемлющего и устойчивого урегулирования», – написал дипломат в соцсети X.

Encouraging news today regarding the work of the 🇦🇲and🇦🇿 border commissions and the start of a delimitation process based on legal documents and the 1991 Almaty Agreement. 🇪🇺 fully supports the process of negotiations and the aim of a comprehensive and lasting settlement.

