Не пускать ученых в архивы могут только враги армянского народа

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В политической жизни каждой страны есть темы, которые могут служить прекрасной «лакмусовой бумажкой». Или, если угодно, тестом на вменяемость. Армения – не исключение. Здесь таким «тестом на вменяемость» был и остается вопрос работы армянских учёных в турецких архивах.

Недавно этот спор вспыхнул вновь. Депутат Национального собрания Армении от пропашиняновского блока «Гражданский договор» Андраник Кочарян выступил с инициативой: составить поимённый список всех «полутора миллионов жертв геноцида армян». Излишне напоминать: для этого армянским исследователям надо будет работать в архивах Турции. Хотел, без сомнения, как лучше. Армянская верхушка уже понимает, что у рассказов, точнее, россказней о «геноциде» слишком мало конкретики. Страшилками на уровне «мне бабушка рассказывала» мировую общественность, в особенности научную, не убедить. А фактов нет. Нет даже массовых захоронений. А если мировой общественности будет представлен поимённый список – это, конечно, придало бы убедительности… если бы «полтора миллиона жертв геноцида» действительно существовали бы в природе. А их нет. И не было. В Османской империи просто не проживало такого количества армян.

И в результате «инициатива» Андраника Кочаряна не на шутку напугала… французских дашнаков. Член бюро Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн», сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции Мурад Папазян заверещал: «Понятно, что происходит, не так ли? Пашинян ставит под сомнение факт «геноцида армян». Нам напоминают о предложении Турции создать комиссию из историков, которая пересмотрит историю, дабы определить, можно ли считать события 1915 года геноцидом или нет. Такой подход совершенно неприемлем, факт «геноцида» – реальность. 30 стран признали «геноцид армян»».

Папазян, по всей видимости, просто проговорился. В дашнакских кругах прекрасно знают: во-первых, никаких «полутора миллиона» жертв «геноцида» нет и не могло быть. Так что любая попытка составить «поимённый список» раздутого без меры количества жертв «геноцида» имеет такой же эффект, как тычок иголкой в воздушный шарик: миф о «полутора миллионе» просто лопнет. Более того, «устанавливать поимённый список» армянским учёным придётся в турецких архивах. Папазян о предложении Турции создать комиссию вспомнил не зря. Анкара ещё лет 10 назад открыла свои архивы и призвала учёных других стран работать в них. Но – и вот это самое страшное! — власти Армении отказались допустить своих учёных в турецкие архивы. Первым такое решение принял тогдашний президент Армении и военный преступник Серж Саргсян. И с того времени армянские власти не решаются его пересмотреть.

Будем реалистами: это самое настоящее преступление, прежде всего, перед армянским народом – отлучать армянских историков от работы в архивах, где собраны богатейшие материалы об истории армянского народа! Собственных архивов, которые можно было бы сравнить с турецкими, у Армении просто нет. Им неоткуда взяться. Богатство архивов теснейшим образом переплетено с историей государственности. Уже тогда это решение было принято под влиянием дашнакской идеологии. И сегодня Дашнаки продолжают держать армянский народ в неведении относительно его подлинной истории, прежде всего, в отношении наиболее болезненных и культовых страниц. При этом учёным за пределами Армении прекрасно известно, где фейк, а где правда.

Так, нынешний директор Эрмитажа Борис Пиотровский, сын Рипсиме Джанполадян, с иронией отмечает: библейский Арарат находится вовсе не там, где его показывают жителям и гостям Еревана. Это не Агрыдаг – библейский Арарат, точнее даже, Сарарад, находится в Кордианских горах, вблизи нынешней границы Сирии и Турции. Но ведь армянский народ просто уверен в обратном. А сколько еще может вскрыться мегафейков, которыми кормят армян, если ученые начнут работать в архивах Турции. (!)

Сегодня, на фоне мирного процесса между Баку и Ереваном, когда в Армении уже начинают осознавать цену собственной агрессивной политики, как ни парадоксально это звучит, у армянского общества появился шанс излечиться от псевдоисторического бреда. Не просто повторять затрепанные штампы, а действительно разобраться, с документами и фактами в руках, что же происходило век назад. Но, как показывает практика, дашнаки и сегодня предпочитают держать аудиторию в неведении, в темном царстве.

А платить за эти фейки приходится кровью.

Фуад Ахундов, политолог