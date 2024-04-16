Международный суд: к каким уловкам прибегнет Армения на сей раз?

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В Международном суде ООН начались прения по материалам, затрагивающим интересы Азербайджана и Армении, которые рассматриваются в рамках применения Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации. Претензии сторон взаимные и представители каждой из них подавали свои предварительные протесты. И как раз на основании предварительных протестов, выдвинутых Азербайджаном по данному делу, и проходят прения, которые продлятся по 19 апреля включительно.

Вчера, обосновывая свои претензии и доводы, на суде выступила азербайджанская сторона, сегодня очередь армянской и аналогичное повторится в ходе второго раунда слушаний, когда 17 апреля выступим мы, а 19 апреля – армяне.

Напомним, что судебное разбирательство в МС ООН с нашей страной Армения инициировала еще в сентябре 2021 года, ссылалась на ту же Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Иск содержал обвинения Азербайджана в «расовой дискриминации, продолжающейся на протяжении десятилетий и вышедшей на первый план в ходе конфликта в Карабахе в сентябре 2020 года». Смешно? Конечно. Есть такой негласный закон: не важно прав ты или нет, но если первым и громко крикнуть, то многие в это поверят. Платформой для такого крика армянская сторона избрала МС ООН, и играя «децибелами» статей международного уголовного права, пытается скрыть преступления, совершенные в Армении против азербайджанцев, права которых как раз и были нарушены согласно Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации.

В целом, действия армянской стороны в гаагском суде отличаются крайней невыверенностью и некоей спонтанностью. Создается ощущение, что Армения пытается обвинить Азербайджан во всех грехах, которые может придумать, чем не мало удивляет представителей международного права. К примеру, еще в феврале этого года в интервью Общественному телевидению Армении представитель этой страны по международно-правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что его команда изучает случай, произошедший на условной границе с Азербайджаном возле села Неркин Ханд Сюникской области Армении, с тем чтобы определить, можно ли квалифицировать произошедший там инцидент как военное преступление и обратиться в международный суд.

Речь идет о снайперской стрельбе с позиций вооруженных сил Армении (имевшей место 12 февраля 2024 года в 13:37) в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, проходящем через территорию Зангиланского района. В результате той провокации получил ранение военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана, рядовой Парвиз Халилзаде. Естественно, азербайджанская сторона отреагировала ответным огнем. Как и следовало ожидать, был полностью уничтожен боевой пост армян вблизи того же населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района и подавлены все огневые позиции. Армянская сторона сразу заявила о гибели четырех военнослужащих и ранении одного, и объявила о том, что подаст в Международный суд, потому как технически эта страна находится под юрисдикцией данного суда и его статут распространяется на всю ее территорию.

Смешно же, сами стреляли, а получив ответный огонь, бегут в суды. И из-за подобных непродуманных действий и желания заигрывать с международным правосудием, армянская сторона довольно часто выставляет себя в совершенно неприглядном свете. Взять хотя бы решение того же суда, принятое в июле 2023 года по поводу отклонения ходатайства Армении (поданного в мае того же года) о незаконности Лачинского ППП, установленного Азербайджаном. Армяне тогда стали требовать вывода всех наших военнослужащих с Лачинской дороги. Это был очередной абсурд и можно лишь представить, как реагировали судьи, читая армянские претензии к Азербайджану, установившему ППП на собственной территории.

Впрочем, более полно «любовь и привязанность» армянской стороны ко всяким судам международного уровня описал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. В прошлогоднем сентябрьском комментарии он сказал: «Так же, как и в случае с Советом безопасности ООН, Армения злоупотребляет Международным судом в целях реализации своей коварной политической повестки. Только в этом году (в 2023-ем – ред.) Армения неоднократно обращалась в Международный суд. Из трех ходатайств, поданных Арменией в январе, два были отклонены, одно удовлетворено частично, а поданные в мае ходатайства единогласно отклонены судьями в июле. Азербайджанская сторона представит суду позицию с убедительными ответами на эти новые необоснованные претензии Армении».

Есть во всей этой истории с судами еще одна составляющая. Армения очень боится того, что могут рассказать о нарушении принципов и правил Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации, то есть того самого документа, к которому столь охотно прибегают армянские юристы в Гааге, лидеры карабахских сепаратистов, в отношении которых Генеральной прокуратурой Азербайджана ведется следствие. А поведать они могут очень много интересного, и если уж речь зашла о них, то необходимо отметить, что все соответствующие международные организации удовлетворены обеспечением прав и условиями содержания арестованных армянских сепаратистов.

Об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, который отметил, что правозащитники не сталкивались с какими-либо жалобами по этому поводу.

«Нет никакого недовольства со стороны родственников этих лиц, а также международных организаций», – сказал он.

Понятно, что под словом «задержанные» следует понимать бывших глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, а также экс-министра иностранных дел непризнанного образования Давида Бабаяна, бывшего главу парламента Давида Ишханяна, бывших министра обороны Левона Мнацаканяна и заместителя командующего армянскими силами в Карабахе Давида Манукяна.

Кстати, в январе нынешнего года Бинагадинский районный суд города Баку продлил еще на четыре месяца меру пресечения – арест, как, собственно, и экс-главы правительства непризнанной республики, олигарха Рубена Варданяна. Армении очень не хотелось бы, чтобы эти люди заговорили о том, каким образом армянская сторона провоцировала их на действия, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела. А ведь могут вскрыться и другие обстоятельства, не имеющие отношения к Азербайджану, но непосредственно относящиеся к самой Армении, и эти факты могли бы всколыхнуть армянскую общественность и заставить взглянуть на некоторые дела, например, экономического характера, совершенно под другим углом.

Взять, к примеру, того же Варданяна, который, как известно, обладает огромным состоянием. Ему предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности непредусмотренных законодательством вооруженных формирований или группировок, незаконном пересечении государственной границы Азербайджана. А ведь финансирование терроризма как минимум предусматривает привлечение соответствующих средств. И здесь возникает вопрос об источниках такого финансирования, которые, конечно же, подпитывались из Армении. И если, что называется, копнуть глубже, то неминуемо всплывут названия всех предприятий, которые либо полностью принадлежат Р.Варданяну, либо принадлежат ему частично по принципу долевого участия, вплоть до алмазных дел. И то же, кстати, можно сказать о многих задержанных Азербайджаном других сепаратистах, хотя и в меньших масштабах. Именно поэтому в Ереване столь болезненно воспринимают любые исходящие из Азербайджана сообщения относительно бывших глав сепаратистов. Может это и объясняет стремление официального Еревана закидать гаагский суд исками против нас?

Рауф Насиров