Иран проиграл войну. Пока «имиджевую»

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Иран объявил о завершении своей «мести сионистам» за удар по штабу КСИР в Дамаске. Как официально заявил начальник штаба иранских вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Бакери, Иран завершил нанесение ударов по Израилю и не планирует их продолжать. И хотя он погрозил, что вооруженные силы Исламской Республики готовы возобновить действия при необходимости, а миссия Ирана при ООН, отметив, что Тегеран считает вопрос «исчерпанным», тем не менее предупредила Израиль о «значительно более жестком» ответе, если «израильский режим совершит еще одну ошибку» и нанесет встречные удары, понятно, что новых ударов от Ирана в ближайшие часы и даже дни уже не планируется.

Так что теперь экспертному сообществу самое время заняться подведением итогов. Иранский удар в цифровом выражении выглядит впечатляюще: представитель ЦАХАЛ генерал Питер Лернер сообщил в эфире ВВС, что в атаке участвовали 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет. Но лишь несколько из них достигли цели и ударили по израильской авиабазе на юге страны. Повреждения в результате удара есть, но авиабаза продолжает работу. Подавляющее большинство всего того, что Иран запустил по Израилю, было сбито. Небольшие повреждения получили самолёты на одной из военных баз, в больнице скончалась раненая девочка – из семьи израильских бедуинов. Название иранской операции: «Правдивое обещание» – звучит на таком фоне как не очень тонкое издевательство.

С точки зрения военно-технического расклада, запустить по Израилю более 300 беспилотников и ракет различного типа, включая баллистические, но не нанести зловредному «сионистскому режиму» серьезного ущерба – это очевидный позор Ирана. Судя по всему, за основу в Тегеране брали ту же тактику, которую используют Россия при ударе по украинским городам – запуск большого количества ракет разного типа и беспилотников, причём, чаще всего, иранского же производства, что, по расчётам, «перегружает» украинскую ПВО, и она справиться с таким количеством «целей» просто не может. А израильская ПВО оказалась значительно «плотнее».

Более того, потерпел Иран и обидное дипломатическое поражение: иранские беспилотники сбивали в воздушном пространстве Иордании. Попытка устроить «акцию устрашения» закончилась громким пшиком. В Тегеране могут, конечно, надувать щеки и с металом в голосе грозится нанести по «сионистскому режиму» ещё один удар, но если он окажется столь же «сокрушительным», в Израиле вряд ли испугаются. Израиль проводит заседание своего военного кабинета, обсуждает возможности ответного удара по Ирану, ну и там нет единого мнения, стоит ли отталкиваться от результатов атаки или за основу следует взять намерения Ирана. К «сдержанности» израильтян призывают и многие их союзники, включая США и Великобританию.

Но в любом случае Иран эту пробу сил уже проиграл – по крайней мере в имиджевом измерении. В Тегеране не просто любят выступать с угрозами. Тактика «устрашения словами» используется здесь не первый год и даже не первое десятилетие. Вкупе с регулярный демонстрации на парадах и учениях достижений иранского ВПК это производило впечатление на недругов исламской республики. Но теперь ситуация меняется. Если Иран провёл атаку, задействован в сотни ракет различного типа и беспилотников, никакого существенного ущерба Израилю не нанёс и объявил, что задачу свою выполнил — тут уже не обойтись без вопросов: а что это вообще было?

Неудивительно, что в экспертном сообществе все настойчивее говорят о «договорняке» между Ираном и по крайней мере США. Просачивались утечки: глава МИД Ирана Абдоллахиян привёз некое «послание» для Вашингтона во время своего визита в Оман, дипломатия шла и на других векторах. В Иране прекрасно понимали, что удар по Израилю – это очень большой риск серьезной «ответки». Ну и совсем не бить тоже не могли. На Ближнем Востоке свои правила. На таком фоне Тегеран вполне мог попытаться «подстраховаться» в стиле «мы, конечно, ударим, но несильно, иначе нас просто не поймут».

И самое главное, обещания и действия Ирана «расходятся» уже не в первый раз. 3 января 2020году в результате американского авиаудара в окрестностях Багдада был убит генерал КСИР Касем Сулеймани. Для Ирана это было очень большая потеря. В Тегеране обещали отомстить. Через несколько дней иранские «прокси» в Ираке обстреляли ракетами две американские базы… После чего Тегеран точно также объявил об окончании «мести за Сулеймани». Меры приняты, «галочка» поставлена, все свободны. В экспертном сообществе ходили слухи, что Иран заранее предупредил США об ударе, так что в момент ракетный атаки американский военнослужащие находились в безопасных укрытиях. Тогдашний президент США Дональд Трамп не стал проводить ответной военной операции против Ирана и ограничился ужесточением экономических санкций.

Наконец, несколько недель назад показательные события произошли между Ираном и Пакистаном. В иранской провинции Систан и Белуджистан действует террористическая группировка «Джейл аль-Адль». её боевики в очередной раз атаковали полицейский участок, Иран расхрабрился и нанялась воздушный удар по территории Пакистана. Пакистан ответил, причём ущерб оказался весьма ощутимым для ИРИ. После столь впечатляющей «ответки», когда мировое экспертное сообщество уже ждала крупного конфликта между Ираном и Пакистаном, в Тегеране объявили, что новых ударов не будет.

А это значит, что Иран уже проиграл и «имиджевую войну», и «войну нервов». Из чего уже делают выводы многие его соседи, с которыми Тегеран достаточно опрометчиво «накалил отношения». Налёт на Израиль, первый в истории Ирана, предоставил немало пищи для размышлений: и о реальных рисках стороны Ирана (не все могут похвастать такой ПВО, который располагает Израиль), и о том, что перед угрозой реального силового ответа Тегеран, как правило, пасует. Первая это продемонстрировал Пакистан.

И хотя сегодня очень хочется вздохнуть с облегчением и отметить, что есть серьезный шанс избежать большой войны на Ближнем Востоке, безопасности региону нынешние события точно не прибавят. Прежде всего потому, что на политические уступки Тегеран не идёт. Его многочисленные «прокси» продолжают свою «работу», включая и откровенный террор. Но вот бояться возможной иранской «ответки» теперь в регионе будут куда как меньше. А значит, новые удары как минимум по иранским «прокси», как максимум – и по целям на территории самого Ирана – это вопрос времени.

Нурани, обозреватель