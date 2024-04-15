Кто раскачивает ситуацию в Грузии?

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В Грузии фиксируется определенная напряженность в обществе в связи с обсуждаемым в стране и за рубежом новым законопроектом, внесенным 4 апреля в парламент партией «Грузинская мечта». Речь идет о законопроекте об иностранных агентах под названием «О прозрачности иностранного влияния», охарактеризованным президентом Саломе Зурабишвили как «саботаж» властей европейской направленности Грузии.

Серьезную обеспокоенность выразил внешнеполитический представитель Еврокомиссии Петер Стано, напомнивший о получении Грузией статуса кандидата в ЕС при выполнении рекомендованных ЕК шагов, в частности важности обеспечения свободной деятельности гражданского общества.

В свою очередь, председатели комитетов по международным отношениям парламентов двенадцати европейских государств оценили инициирование законопроекта как «враждебный шаг» против «европейских устремлений грузинского народа и его будущего».

Совет по правам человека ООН назвал законопроект противником свободы выражения мнений и объединений в Грузии. В унисон чему ряд американских сенаторов призвали парламент Грузии отклонить законопроект, схожий с российскими законами, используемых Москвой «для подавления политической оппозиции». Рядом, естественно, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, назвавший документ противоречащим «всем усилиям по укреплению демократических институтов в Грузии».

На этом фоне, 8 апреля, собравшиеся перед зданием грузинского парламента недовольные скандировали: «Нет российскому закону!». Одновременно свыше 400 неправительственных и медиаорганизаций Грузии выпустили совместное заявление «Да – Европе, нет – российскому закону», подчеркнувшее угрозу законопроекта евроинтеграции страны и свободе слова.

«Вместе с международными партнерами мы превратим Грузию в подлинно европейскую демократию», – резюмировалось в заявлении.

В свете обсуждаемого, напомним, что чуть более года грузинские парламентарии одобрили в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, ратовавший за создание реестра НПО и СМИ, более чем на 20% финансируемых из-за рубежа. Но спустя три дня он был отклонен на фоне массовых уличных протестов (с отзывом второго законопроекта). Грузинская оппозиция и президент страны использовали тогда те же определения по отношению к документу, что и в настоящий период.

Другое дело, что в сегодняшнем проекте закона определение «иностранный агент» заменено на «организацию, осуществляющую интересы иностранной силы». Главной причиной появления документа в «Грузинской мечте» обрисовали факт сокрытия финансируемыми извне НПО своих доходов и становления ими основной протестной силой. В целом, единственным требованием законопроекта является публикация годового финансового отчета структурами, получающими зарубежную финансовую подпитку, с предусмотрением за непредоставление ежегодной финансовой декларации исключительно штрафных санкций.

Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани, сравнив Грузию последних лет с самолетом, который трясет из-за плохой погоды, очертила реализацию пунктов документа стержнем, усиливающим ремни безопасности. Благо общество наделено правом знать НПО, служащих «антигрузинскому делу» и игнорирующих прозрачность.

Ситуация с законопроектом напрямую отразилась на фоне визита премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Германию 12 апреля. Deutsche Welle придала визиту такой оттенок, что, хотя, И.Кобахидзе встречали с военными почестями, но говорить о его чрезвычайно радушном приеме в Берлине не приходится. Еще в преддверии визита пресс-секретарь МИД Германии дал понять, что вследствие новой законодательной инициативы официального Тбилиси Грузия рискует «историческим шансом» на членство в Евросоюзе. А непосредственно канцлер Шольц на совместной с Кобахидзе пресс-конференции открыто провозгласил: «Мы считаем, что такие законы не нужны».

В свою очередь, Кобахидзе, не спасовав, посетовал на то, что НПО, «действующие по заданию своих финансистов, преследуют цель оказать влияние на политическое развитие в Грузии», уже не раз пытаясь добиться смены правительства «путем уличных протестов». Обратил он внимание и на практику нелегального финансирования политических партий неправительственными организациями. Таким образом, налицо довольно интересный момент в истории Грузии. Вновь на политической поверхности страны – пресловутые права человека. Вернее, данное словосочетание прекрасно и многообещающе! Но сколько раз за последние годы мы становились свидетелями, как это определение может варьироваться в зависимости от того, в каком направлении отдельные зарубежные политические организации пытаются трактовать те самые права. Которые, кстати, обыгрываются заинтересованными внешними кругами идентично теме важности соблюдения всеми и всегда международного права. И не беда, что, как показывает история последних лет, одни страны уверенно игнорируют международное право, а другие в буквальном смысле слова принуждаются следовать ему при принятии тех или иных решений.

Ну а пока суд да дело, 14 апреля Кобахидзе предложил послам США, Евросоюза и стран-членов ЕС провести публичную дискуссию по данному законопроекту. Как он конкретизировал, будучи не в состоянии аргументированно и обоснованно изложить свои доводы против закона в закрытых беседах, иностранные дипломаты лишь предоставляют безосновательные заявления в публичном пространстве.

Ждем развития ситуации.

Теймур Атаев