Азербайджан – островок стабильности на Южном Кавказе

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С установлением после окончания Второй мировой войны нового миропорядка международная обстановка не так часто подходила к грани, после которой впору было бы говорить о разрушении устоявшейся планетарной парадигмы и начале очередного переформатирования мироустройства.

Таких примеров можно перечислить на пальцах одной руки – ну, может, Карибский кризис, череда войн во Вьетнаме, Афганистане, Ираке, бывшем соцлагере.

Нынешний мир выглядит далеко не таким, каким он задумывался отцами-основателями ООН. Льётся кровь в Украине, на Ближнем Востоке, Африке, летят по небу дроны, работают системы ПВО и ПРО, обстреливаются традиционные маршруты караванов судов и многое другое.

На этом фоне островком стабильности и примером success story является Азербайджан, которому удалось, пожалуй, невозможное – восстановить свою территориальную целостность в условиях, когда почти весь лицемерный Запад был настроен против нашего народа и его справедливой позиции. И добился своего Азербайджан не «благодаря», а именно «вопреки». Он не только восстановил свою территориальную целостность, но и обеспечил внутреннюю стабильность, собственную безопасность, устойчивый рост и прогнозируемое будущее. И всё это стало возможным благодаря продуманной политике и, в первую очередь, конечно же, деоккупации 20% территории, почти тридцать лет находившейся под сапогом презренного захватчика. А ведь много раз на протяжении почти всех тридцати лет пытались азербайджанские политики и эксперты объяснить, убедить своих зарубежных коллег, что залогом экономического процветания и региональной безопасности станет справедливое урегулирование карабахского конфликта на основе норм того самого международного права, которое, собственно, и было составлено мировыми державами. Никто не хотел нас слушать, даже несмотря на принятые ИМИ ЖЕ резолюции, и нам пришлось взять решение вопроса в свои руки.

Но чем дальше развивается наша страна, тем чаще и отчетливее становятся видны уши тех, кому не нравится курс Азербайджана на обеспечение региональной стабильности и устойчивого экономического развития. Кому-то очень хочется привнести пожар конфликтов и в наш регион.

В этой партии тяжелые фигуры, хотя и заметны, но всё же предпочитают (пока) оставаться в тылу. На первый же план они выдвигают пешку, роль которой отведена Армении. Именно в этом ключе следовало бы рассматривать прошедшую 5 апреля в Брюсселе трехстороннюю встречу между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарём США Энтони Блинкеном, к которым присоединился глава внешнеполитической комиссии ЕС Жозеп Боррель. Сказать, что Ереван не понимает, в качестве кого рассматривают его другие участники встречи, значит не сказать ничего. Никол Пашинян действительно испытывает некоторое головокружение от успехов, и ему кажется, что вот, наступил его звездный час – его страна обрела «союзников», которые теперь-то уж точно защитят ее. Не помнит он уроков истории, особенно перед советизацией Армении в 1920 году. Ну как, помогли тогда страны Запада Армении? Взобрались «английские корабли на гору Арарат»?

Интересна также реакция представителей региона на эту встречу: Москва, Баку и Анкара выступили с критикой, а Тегеран отмолчался. Чем может аукнуться молчаливому Ирану появление на его северных границах сил Запада, гадать не приходится. И тут впору бы отвергнуть аргумент, дескать, «Турция – тоже член НАТО». Да, член НАТО, но никаких чужаков с биноклями на турецкой стороне границы нет. А вот сбор какого рода информации могут осуществлять те же так называемые «наблюдатели» на границе с Ираном, гадать не приходится.

Неслучайно Баку отверг миссию ЕС на своей территории. Точно так же прохладно относится Азербайджан к идее вступления в НАТО. Нам это не надо, мы сами обеспечиваем свою безопасность собственными ресурсами. И если одной из целей раздувания пожара на Южном Кавказе является приход сюда в перспективе внерегиональных сил, то этот сценарий привнесет сюда не стабильность, а дополнительные кровопролития.

Этим объясняется решительное противодействие Азербайджанского государства подобным попыткам. Сегодня Азербайджан с честью справляется с ролью игрока, обеспечивающего региональное спокойствие. Через нашу территорию проходят международные транспортные коридоры, также намечено появление новых маршрутов. А это возможно только в стабильном регионе. Поэтому с выбранного курса нашу страну не свернуть.

Зухраб Дадашов