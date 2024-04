Посольство Великобритании в Азербайджане поздравило всех мусульман с праздником Рамазан.

Об этом говорится в публикации дипмиссии в социальной сети Х.

«Поздравляем всех мусульман Азербайджана и всего мира с праздником Рамазан!» – отмечается в сообщении.

Eid Mubarek to all Muslims in Azerbaijan and around the world!

Ramazan Bayramınız mübarək olsun! pic.twitter.com/DhHyW4whBl

— UK in Azerbaijan (@ukinazerbaijan) April 10, 2024