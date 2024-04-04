Азербайджанский синдром и безутешная дипломатия

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Самодовольные и завистливые, да еще и обладающие силой, имеют обыкновение враждовать с теми, кого не могут обмануть, кто не дает манипулировать собой. Пагубная традиция проявляет себя не только в обыденной жизни. В мире политики, когда сильные безуспешно пытаются оседлать тех, кого принимают за слабаков и аутсайдеров, в конце концов сами впадают в ступор, ударяясь в безутешность. А это признак беспомощности.

Колониальные замашки Франции Эммануэля Макрона – это в своем роде трупы, которые забыли похоронить. Ставка на политический рудимент позорит Париж, а проявляющий настырность президент Макрон заживо хоронит себя. Выработанный в нем «азербайджанский синдром» его изводит. Он никак не может пробить дипломатическую твердыню Ильхама Алиева.

Азербайджанский президент в ходе 44-дневной войны раздробил линию Оганяна, ту самую, в сооружении которой французские кампании сыграли главную роль. Однако Макрон никак не может преодолеть мощные политические редуты Алиева, от чего приходит в бешенство и наступает на старые грабли беспомощности.

Тонет сам и тянет за собой членов команды, свой дипломатический корпус.

Только идиоты и умалишенные настойчиво повторяют одно то же, при этом надеясь получить новый результат. Рациональная мысль Алберта Эйнштейна словно высказана про команду Макрона, которая тщетно ищет пути преодоления дилеммы Ильхама Алиева.

Многочисленные попытки обмана и провокаций, использованные президентом Франции в формате мирного урегулирования армяно-азербайджанского спора, не только не дали результатов, но и обнажили жалкую сущность дипломатии Макрона. Он сам себя завел в тупик, заполучив немерные имиджевые издержки.

Одно только разоблачение шпионской сети Парижа в Азербайджана стало хлесткой оплеухой для французского истеблишмента, который испытал публичное унижение перед сообществом. Но и этот провал не стал уроком Макрону, который продолжает позорить свою страну, выставляя ее перед миром на посмешище.

Получив каскадное фиаско от Баку, Париж теперь бросается в новый омут непредсказуемости и настойчиво накачивает военные мускулы полуразвалившейся Армении. По всем признакам действующего положения видно одно, как Франция мешает Иревану интегрироваться в региональную сеть.

Никол Пашинян слепо идет на поводу французской авантюры, не понимая, что она ведет и его одряхлевшую страну в тупик. Из него выйти будет не просто. Но в том, что Франция своими медвежьими услугами обеспечивает генеративность армянским порокам, сомнений быть не может.

«Франция берет на себя обязательства перед Арменией в сфере обороны», – гордо заявляет посол Франции в Армении Оливье Декотиньи, чем и создает прочную базу для доминирования проблемных статей над преимущественными. Но Парижу терять нечего, он, наоборот, наваривается в своей преступной учтивости перед народом Армении.

В том, что Франция в последние месяцы начала интенсивное сотрудничество с Арменией в сфере обороны и военных технологий, можно найти рациональное зерно, если не рассматривать тему в контексте противостояния Иревана с Баку. Подлая начинка французской инициативы в том, что Макрон готовит армян к новым боестолкновениям с Азербайджаном, уводя их дальше от мирного плана.

Посол с пеною у рта хвалится, мол, его страна не оставляет Армению в одиночестве, сооружает для нее зонт защиты. Но он не уточняет главного, в какую копеечку все это влетает хайскому племени.

Взаимные визиты силовых министров Армении и Франции, которые были обставлены довольно помпезно, позволили воссоздать надлежащий антураж. Однако «определенные результаты в плане оборудования и переподготовки военнослужащих во благо армянской армии», о чем толкует дипломат, только в том случае окажутся оправданными, если опекаемый Парижем субъект не ударит лицом в грязь.

Франция, как известно, стала первой страной НАТО, которая нарушила табу и начала поставлять вооружения стране-члену ОДКБ. Посол Декотиньи говорит об этом в восторженных тонах. Но так ли это важно для геополитической стабильности самой Армении?

Если бы Иревану действительно угрожал Баку, все бы было понятно. Азербайджан не собирается воевать со страной, которую поставил на колени, лишив ее почти 70% ее боевой мощи в 2020 году. Зачем обманывать и провоцировать Армению, чтобы она снова влезала в военную авантюру? Разве она боеспособна? Нет, конечно.

Однако Париж задался целью сделать невозможное возможным, вот и принуждает вассала ввязываться в новую опасную эскалацию.

Забегая вперед, О.Декотиньи заявляет, дескать, «беспокойство Баку относительно французской кампании по милитаризации Армении оправдалось». В его представлениях Азербайджан охвачен паникой, и испытывает моральный дискомфорт от усиления Армении. Как бы не так.

Послу Франции в Армении только кажется, что предпринимаемые его правительством невостребованные шаги оправданы. «Если бы поставляемое Армении французское оружие не имело боевого предназначения, Азербайджан всякий раз не выдвигал бы претензии», – утверждает дипломат, не осознавая, что несет околесицу.

Баку никогда не выдвигает претензии, а требует от Иревана уважительного подхода к букве международного права. И доселе это было, и после, если Армения будет нарушать правила игры, Азербайджан церемониться не будет. Если Армения желает спокойной жизни, она обязана уважать фундаментальные принципы мироустройства.

А понятие добрососедство, похоже, это не про армян. Это хорошо понимают Макрон и его единомышленники, потому готовят хайское племя не к миру с соседями, а к вечной тяжбе, а может и к харакири.

Что поделать, Пашинян – это не Алиев, у которого сильная позиция, которую он успешно отстаивает. Это надо уметь.

Тофик Аббасов