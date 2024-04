Байрамов встретился с главой МИД Конго (видео)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Республики Конго Жана-Клода Гакоссо в рамках его визита в Азербайджан.

Информацию об этом распространил МИД Азербайджана.

Happening now: @Bayramov_Jeyhun, Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan 🇦🇿 welcomes Jean-Claude Gakosso, Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Congo 🇨🇬 within the latter’s visit to Azerbaijan 🇦🇿. pic.twitter.com/0FmjYoC5tU

