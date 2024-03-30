Реанимация плана Вудро Вильсона может иметь плачевные результаты для Армении

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5 апреля в Брюсселе пройдет встреча высокого уровня председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Встреча будет посвящена укреплению сотрудничества Армения-ЕС-США и, по мнению официального Еревана, является ценной возможностью обсудить двусторонние повестки дня Армения-США, Армения-ЕС, а также вопросы, связанные с отношениями Армения-США-ЕС.

Предстоящая встреча, ее формат и обсуждаемые вопросы уже вызвали недовольство у России, которая считает происходящее укреплением НАТО на Южном Кавказе через Армению, а значит, это приведет к выдавливанию российских военных с армянской территории и закрытию 102-й базы в Гюмри.

Комментируя предстоящую встречу в Брюсселе, пресс-­секретарь МИД РА Ани Бадалян повторила стандартную мантру: «Мы рассчитываем на предметные дискуссии по вопросам политического диалога между нами, развития возможностей Армении в экономической и энергетической сферах, решения стоящих перед Арменией гуманитарных проблем. Встреча на высоком уровне направлена на развитие и углубление существующих отношений и не связана с третьими странами. Утверждения о том, что она направлена против кого-либо, неуместны, не обоснованы и надуманны».

Между тем миссия наблюдателей ЕС, которая в одностороннем порядке действует в Армении, фактически превращается в миссию НАТО, что можно расценить как конкретные шаги в рамках плана обеспечения безопасности Армении со стороны Евроатлантического союза, Франции и США. Такой повышенный интерес к Армении со стороны западного военного блока может повлиять на баланс сил в регионе Южного Кавказа. Наивно было бы ожидать, что Россия, Иран и Турция будут пассивно наблюдать за происходящим на территории Армении.

Дело в том, что это далеко не первая попытка реанимировать армянские претензии на земли соседних стран при поддержке западных кураторов. В частности, в конце президентского срока Барака Обамы, в 2016 году, США попытались вновь активизироваться на территории Армении и выстраивали свои планы. Тогда находившаяся у власти Демократическая партия США проявляла повышенную активность к Армении как к плацдарму против Турции и для продвижения своих интересов на Южном Кавказе. Именно в этот период американское посольство в Ереване стало одним из самых больших по количеству сотрудников дипмиссий США в мире.

США сегодня активно вмешиваются в ситуацию во всех частях земного шара, в том числе и на Ближнем Востоке, и соседних регионах. Не случайно, в 2016 году, накануне окончания своего второго президентского срока, Барак Обама решил усиленно «полюбить» Армению», повторяя поведение другого армянофила, американского президента Вудро Вильсона, который сто лет назад, в 1920 году, под конец своего второго президентского срока, приложил неимоверные усилия для вмешательства в дела Турции и Кавказа. С этой целью он продвигал проект «Вильсоновской Армении», а фактически «великой Армении» площадью в 103 599 кв. км за счет турецких земель и около 70 000 кв.км. азербайджанских, грузинских земель и территории «Дашнакской Араратской Республики» на Южном Кавказе.

22 ноября 1920 г. президент США Вудро Вильсон, ссылаясь на Севрский договор, подписал и заверил государственной печатью США арбитражное решение о границе Армении и Турции. С этого дня турецкие права и титул в отношении провинций Ван, Битлис, Эрзерум и Трапезунд, образующих часть бывшей Османской империи (в общей сложности 103 599 кв. км), отменялись и de-jure признавались права и титул Республики Армения.

(Карта территории республики Армения, представленная на парижской мирной конференции в 1919 году ).

Как показали дальнейшие события, американская сторона неадекватно оценила ситуацию (некоторые источники утверждают, что у неё просто не было достаточно времени для того, чтобы вникнуть во все нюансы). Еще в сентябре 1920 года началась армяно-турецкая война, спровоцированная попыткой армянских войск занять территории, переданные ей по так и не вступившему в силу Севрскому договору. Турецкие войска кемалистов в течение двух месяцев разгромили армянскую армию и остановились только на подступах к Еревану согласно договору с большевиками.

Как раз 22 ноября разгромленная Армения согласилась на все условия Турции, отказалась от Севрского договора, и в ночь со 2 на 3 декабря 1920 года в Александрополе (современный Гюмри) подписала с Турцией мирный договор. По этому договору и сама Армения становилась зависимой от Турции территорией. Избежать этого армянам удалось лишь благодаря приходу Красной Армии и провозглашению Советской Армении. США пришлось смириться с потерей армянского «плацдарма».

А полностью вопросы армяно-турецкой границы были решены Московским договором 1921 года и Карским договором 1921 года. Однако до сих пор дашнаки считают Александропольский договор неправомочным, с точки зрения якобы международного права, поскольку стороны не имели международного признания и соответствующих полномочий. При этом дашнаки «забывают», что Лига наций и международное право, на которое они хотят ссылаться, обрушились в преддверии Второй мировой войны из-за борьбы ведущих держав за гегемонию в мире. А по итогам Второй мировой был создан ООН, его Совбез и новое международное право. Тогда были признаны границы существующих государств, в том числе СССР, Турции и Ирана. То есть международное право признало границы между этим тремя странами на Южном Кавказе. А после распада СССР в нашем регионе восстановили свою независимость Азербайджан, Грузия и Армения, суверенитет и границы которых также были признаны ООН. То есть от «Вильсоновской Армении» и Севрского договора давно уже нет и следа.

Но в наши дни на глазах рушится сформировавшееся по итогам Второй мировой международное право вместе с ООН и другими международными институтами. Может именно это вдохновляет некоторые западные страны через Армению вновь попытаться оспорить международно-признанные границы стран в нашем регионе? В этом контексте напомним еще про один недавний эпизод с попыткой реанимации Севрского договора. После прихода к власти в 2018 году Никола Пашиняна он и его окружение стали озвучивать жесткие реваншистские месседжи в адрес Азербайджана. Стало ясно, что Армения полностью срывает многолетний переговорный процесс в рамках МГ ОБСЕ по мирному разрешению Карабахского конфликта. Затем, в конце марта 2019 года, тогдашний министр обороны Армении Давид Тоноян, находясь с официальным визитом в США, провел длительные консультации с представителями американских политических и военных ведомств. По всей видимости, окрыленный словесной поддержкой из Госдепа и Пентагона Д.Тоноян затем на встрече с представителями армянской общины в Нью-Йорке раскрыл новые агрессивные планы Армении: «Как министр обороны я говорю, что формулу «территории в обмен на мир» я перефразировал в формулу «новая война — новые территории».

Далее, в день столетия Севрского договора, в августе 2020 года, буквально за месяц до начала 44-дневной войны, армянская сторона вновь озвучила свои претензии на территории Турции и Азербайджана. Тогда в беседе с «Арменпресс» директор Института истории Национальной академии наук Армении Ашот Мелконян отметил, что даже по прошествии 100 лет договор остается в силе и подлежит выполнению. Тем самым армянская сторона замахнулась на территории площадью в 180 000 кв.км., открыто реанимируя план воссоздания мифической «великой Армении».

«Статья 89 Севрского договора была арбитражным решением. Она должна была вступить в силу без ратификации. Турция была обязана принять документ немедленно и безоговорочно, поскольку арбитражное решение не обязательно означает ратификацию той или иной страной. С момента предъявления, с 22 ноября 1920 г. по сей день, с точки зрения международного права она остается в силе и де-юре армяно-турецкая граница – это не нынешняя линия Ахурян-Аракс, а фактически граница, которая включает большую часть областей – Трабзон, Эрзурум, Битлис, Ван с площадью 90 тысяч квадратных километров Западной Армении и 70 тысяч квадратных километров Восточной Армении, включая территорию Республики Армения», – сказал Мелконян, имея ввиду как турецкие территории, так и оккупированные ВС Армении тогда земли Азербайджана.

По словам Ашота Мелконяна, то, что Севрский договор остается в силе, доказывает также то, что страны бывшей Антанты до сих пор используют этот документ против турецких властей в своих интересах. То есть устами Мелконяна была озвучена попытка реанимации Севрского договора, за этой идеей по всей видимости стоял ряд стран Запада во главе с США и Францией.

«Не случайно страны Антанты время от времени в случае плохих межгосударственных отношений с Турцией ставят этот документ на повестку дня, напоминая, что нынешняя де-факто армяно-турецкая граница не имеет юридической силы, действительна же турецко-армянская граница согласно арбитражному решению Вудро Вильсона», – сказал Ашот Мелконян.

Ссылаясь на мнение, что Севрский договор истекает через 100 лет после его подписания, Мелконян сказал, что это ошибочное мнение, поскольку ни одна из подписавших договор не объявила Севрский договор недействительным.

«В документе ничего не говорится о сроках арбитражного решения, не было принято никакого нового документа, ни одна из сторон, включая любую из нератифицировавших стран, не объявила Севрский договор недействительным, так что 100 лет спустя он также актуален», – сказал Мелконян.

Возникает вопрос: с чего это тогда, после товузских боев в июле 2020, и в преддверии назревавшей войны армянская сторона так осмелела и открыто стала предъявлять территориальные претензии не только к Азербайджану, но и к натовской Турции? А ведь Турция – один из важнейших членов НАТО, по мощи и вооружению является второй сухопутной армией Североатлантического альянса. Уж не Вашингтон ли и другие западные партнеры придали такую смелость Армении?

По всей видимости, в Вашингтоне и Париже уже тогда решили встряхнуть пыль с проекта «Вильсоновская Армения» и Севрского договора.

Напомним, что сто с лишним лет назад именно президент США Вудро Вильсон был инициатором создания большого армянского государства с выходом к Черному морю и с включением в него значительной части территории Турции, потерпевшей поражение в Первой Мировой войне. Отметим, что при Вудро Вильсоне США вступили в Первую мировую войну только в конце в 1917 году в «завершающей стадии» и по ее итогам будучи среди стран-победительниц рассчитывали на усиление своего влияния в Западной Азии и Кавказе. Однако проблема заключалось в том, что у американцев тогда не было ни колонии, ни зависимого государства, на которое они могли бы «опереться» в регионе Ближнего Востока и Кавказа.

США в 1919-1020 гг. не были главной сверхдержавой. Британская империя по могуществу и влиянию в мире их явно превосходила. Да и Франция, несмотря на формальное «союзничество» не была довольна усилением США. Во всяком случае, поделив захваченный у Османской империи восток Средиземноморья между собой (Сирия и Ливан – Франции, Палестина и Иордания – Британии), союзники по Антанте в итоге США в этот регион не подпустили.

Но Первая мировая война не решила этих и других глобальных проблем в противостоянии между империями. В итоге разразилась Вторая мировая, по итогам которой полным гегемоном стали США, отобравшие у Франции и Британии практически все колониальные территории на Ближнем Востоке, где они традиционно чувствовали себя хозяевами.

Сегодня, когда опять идет передел сфер влияния на планете и формирование нового миропорядка, США и Франция не прочь попытаться вновь использовать в нашем регионе армянский плацдарм, проект которого еще сто лет назад предложил президент Вудро Вильсон. Но эта затея вновь закончилась фиаско. Ровно сто лет спустя после разгрома дашнакской Армении, в ноябре 1920 года, современная Армения вновь потерпела разгром в ноябре 2020 года в этот раз от азербайджанской армии. Это полностью нарушило планы США и Франции на наш регион. Как и сто лет назад Армения была принесена в жертву политических игр держав и оставлена один на один со своими проблемами и соседями. Создается впечатление, что «хождение по граблям» является любимым видом спорта всех властей Армении – что сто лет назад, что сегодня. А западные вдохновители этого армянского «грабельного похода» в итоге вновь согласятся со своим поражением и договорятся с Россией, Турцией и Азербайджаном за счет интересов, а может быть и вовсе ценой государственности Армении. Для них эта страна в прямом и переносном смысле является разменной пешкой в игре за большим шахматным столе мировой геополитики.

И еще… просто в тему: все три американских президента Вудро Вильсон, Барак Обама и нынешний Джо Байден начинали заигрывать к концу своего президентского срока, все трое были от Демократической партии и все трое стали причиной бедствия и поражений для Армении… обычно в ноябре месяце.

Ризван Гусейнов