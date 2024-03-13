Кто раскачивает ситуацию в Азербайджане?

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Социальные сети остаются идеальным инструментом для провокаций, распространения паники и самых фантастических слухов. «Сетевая сенсация», будто бы в дни праздника Новруз в школах и торговых центрах произойдут теракты — как раз тот случай. В СГБ Азербайджана к этой информации отнеслись со всей серьезностью. Добавим от себя: как раз накануне посольства стран Запада в Москве предупредили своих граждан об угрозе терактов. На рубеже веков серию терактов накануне праздника Новруз пережил и Узбекистан.

И вот теперь СГБ заявляет: повода для беспокойства нет, информация «закинута» из-за рубежа, но никаких возможностей действительно совершить здесь вооруженное нападение и теракты у владельцев сайта нет. Но что это было – чья-то «глупая шутка» или намеренная попытка раскачать ситуацию в стране?

Будем реалистами. Азербайджан выиграл 44-дневную Отечественную войну, затем провел антитеррористические рейды 19-20 сентября 2023 года, окончательно разгромив 15-тысячную группировку ВС Армении в Карабахе вместе с хунтой в Ханкенди. Это полная победа. У Баку и Еревана появился шанс на долгосрочный мир. Но тем не менее мирный договор ещё не подписан. И Армения не просто делает всё, чтобы затянуть это «еще». Здесь не просто отказываются решать вопрос «анклавов и эксклавов», а проще говоря, освобождать азербайджанские села, которые по-прежнему находятся под армянской оккупацией. Ереван открыто готовится к силовому реваншу, ожидая помощи то от России, то от Франции, то от Ирана. Индия через воздушное пространство ИРИ планирует проложить «воздушный мост» для доставки в Армению оружия. Одновременно Никол Пашинян регулярно «выстреливает» провокационные заявления, при помощи которых рассчитывает держать конфликт в рабочем состоянии.

A теперь напомним: накануне и во время боевых действий, которые вспыхивали именно после армянских провокаций, Ереван всегда пытался заранее раскачать в Азербайджане ситуацию изнутри. Причем нельзя было не заметить синхронизации: как раз накануне очередных армянских провокаций на авансцену, особенно в соцсетях, всякий раз синхронно выползали и любители фейковых «разоблачений коррупции», и разного рода «миротворцы» призывами «не умирать за диктатуру». Каждый раз эти планы терпели крах. Ну, в Ереване вновь и вновь пытаются раскачать Азербайджан изнутри — с международной поддержкой, разумеется.

Серж Саргсян накануне апрельских боёв 2016 года умудрился пообещать на заседании своего «ближнего круга», что ещё немного – и в Азербайджане «молодёжь выйдет на улицы». Никол Пашинян после первых переговоров в Душанбе, выторговав для себя мирную передышку под обещание продвинуть переговоры, потом на полном серьезе заявил, будто бы в Азербайджане «испугались революции» под влиянием его «шашлычного» успеха. И это не просто бред очередного сивого непарнокопытного. В Армении действительно строили такие планы и пытались их продвигать при помощи своих иностранных партнёров и покровителей. И если сегодня Армения не отказывается от планов силового реванша, это значит, что попытки раскачать ситуацию изнутри будут продолжатся. Причём слухи, опровергать которые пришлось СГБ — не единственный такого рода пример.

Совсем недавно в Азербайджане обсуждали другую шокирующую новость: на общественной книжной полке на улице Башира Сафароглу обнаружились армянские пропагандистские материалы — в основном о правах человека в Армении. С происшедшим разбираются в МВД. Литература, вызвавшая подозрения, с общественной книжной полки убрана. А вопросы остались. Надо бы дождаться экспертизы. И чёткого ответа на вопрос, на самом ли деле там были обнаружены армянские пропагандистские материалы или же это кто-то из читателей проявил излишнюю бдительность. Но все же, что это было? Общественная книжная полка на улице Башира Сафароглу 60, по задумке, должна была повысить интерес общества к бумажной книге и способствовать росту «книгооборота». Принести сюда книги мог любой человек. Взять – тоже. И даже возвращать их было необязательно. Добрый, милый просветительский проект. Но, как теперь показывают события, этот сугубо просветительский и умильный проект кто-то расценил как «окно» для провокаций. Тем более что и стараться особо не нужно: провез в страну сборник «Права человека в Армении», переполненный дифирамбами в адрес Никола Пашиняна и его «шашлычной» команды, принёс, положил на полочку — и вуаля. Читайте и «просвещайтесь», какая плохая диктатура в Азербайджане и какая хорошая демократия в Армении.

К сожалению, разного рода неправительственные, волонтёрские и прочие общественные проекты, которые по задумке не несут в себе никакой политической нагрузки, очень легко использовать для такого рода провокаций. К примеру, протолкнуть «миротворчество в интересах Еревана». А то прямую армянскую пропаганду. Увы, это не «рисование черта на стене». Особенно на нынешнем фоне. Нас опять проверяют на прочность. Конечно, никто не призывает к прекращению всех неправительственных гуманитарных проектов по причине «а вдруг». Но и расслабленного благодушия мы позволить себе не можем. Даже перебирая книжки в «уличной библиотеке».

Нурани, обозреватель