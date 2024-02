Гаджиев: Правосудие для жертв Ходжалы обеспечил сам Азербайджан (видео)

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в результате нападения и захвата города Ходжалы вооруженными силами Армении при поддержке 366-го полка бывшего СССР были безжалостно убиты 613 азербайджанских мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей. Еще 1000 человек были ранены, 1275 человек взяты в заложники. По сей день пропавшими без вести остаются 150 человек из Ходжалы.

Об этом в соцсети Х написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Умышленное массовое убийство мирного азербайджанского населения, совершенное вооруженными силами Армении в городе Ходжалы 25-26 февраля 1992 года, является геноцидом и преступлением против человечности.

Преступления, совершенные в Ходжалы, были неотъемлемой частью широкомасштабной и систематической политики и практики Армении по этнической чистке.

Ходжалинский геноцид стал крупнейшей массовой резней невинного гражданского населения в Европе со времен Второй мировой войны.

Ходжалинский геноцид произошел в условиях полного молчания и безразличия международного сообщества. Правосудие для жертв Ходжалы обеспечило само Азербайджанское государство. Ходжалы был освобожден от оккупации в сентябре 2023 года, а группа организаторов и исполнителей этого преступления вскоре предстанет перед судом. Но нашим самым большим утешением является то, что выжившие в Ходжалы и каждый гражданин Азербайджана теперь могут свободно, с достоинством и гордостью посещать освобожденный Ходжалы, весь Карабах и Восточный Зангезур», – написал Гаджиев.

Over the night of 25–26 February 1992, as a result of the attack and capture of the Khojaly town by the armed forces of Armenia supported by the regiment No.366 of former USSR, 613 Azerbaijani civilians were mercilessly killed, including 106 women, 63 children and 70 elderly… pic.twitter.com/XgXrpEVtBs

