Гаджиев: Правосудие для жертв Ходжалы обеспечил сам Азербайджан (видео)

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В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в результате нападения и захвата города Ходжалы вооруженными силами Армении при поддержке 366-го полка бывшего СССР были безжалостно убиты 613 азербайджанских мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей. Еще 1000 человек были ранены, 1275 человек взяты в заложники. По сей день пропавшими без вести остаются 150 человек из Ходжалы.

Об этом в соцсети Х написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Умышленное массовое убийство мирного азербайджанского населения, совершенное вооруженными силами Армении в городе Ходжалы 25-26 февраля 1992 года, является геноцидом и преступлением против человечности.

Преступления, совершенные в Ходжалы, были неотъемлемой частью широкомасштабной и систематической политики и практики Армении по этнической чистке.

Ходжалинский геноцид стал крупнейшей массовой резней невинного гражданского населения в Европе со времен Второй мировой войны.

Ходжалинский геноцид произошел в условиях полного молчания и безразличия международного сообщества. Правосудие для жертв Ходжалы обеспечило само Азербайджанское государство. Ходжалы был освобожден от оккупации в сентябре 2023 года, а группа организаторов и исполнителей этого преступления вскоре предстанет перед судом. Но нашим самым большим утешением является то, что выжившие в Ходжалы и каждый гражданин Азербайджана теперь могут свободно, с достоинством и гордостью посещать освобожденный Ходжалы, весь Карабах и Восточный Зангезур», – написал Гаджиев.