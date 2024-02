Байрамов почтил память жертв резни в Ходжалы

Прошло 32 года со дня крупнейшей резни, совершенной Арменией во время агрессии против Азербайджана в Ходжалы.

Об этом в соцсети Х написал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Мы чтим всех наших мучеников, жестоко убитых во время этих злодеяний. Виновные в этом массовом убийстве должны быть привлечены к ответственности!», – добавил министр.

32 years pass since the largest massacre committed by Armenia during the aggression against Azerbaijan in #Khojaly.

We honor all our Martyrs who were brutally killed during these atrocities.

The perpetrators of this mass murder must be held accountable!#NeverAgain pic.twitter.com/kBoxApanwP

— Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) February 25, 2024