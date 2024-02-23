Ряд ключевых полномочий Минюста отошел к Судебно-правовому совету

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Многие полномочия, осуществляемые Министерством юстиции в области организации работы судов, возлагаются на Судебно-правовой совет. Это нашло отражение в предложенной поправке к закону “О судах и судьях”, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли меджлиса, сообщает Minval.az.

Отныне право проведение судебной статистики, организация делопроизводства в судах, обеспечение трудовых и социальных прав судей, принятие мер по исполнению и соблюдению трудовой дисциплины в судах, проверка состояния организации работы по этим направлениям в судах первой и апелляционной инстанций, а также в случае вакантности должностей председателя и заместителя председателя в судах первой инстанции, временное прекращение исполнения ими своих обязанностей делегировать одному из судей, права, связанные с командировкой судей судов первой инстанции с их согласия в другой суд, предоставлением им отпусков, утверждением структуры и штатного расписания аппаратов этих судов, передается Судебно-правовому совету.

В соответствии с другими изменениями из закона исключается возможность обращения соответствующего органа исполнительной власти о возбуждении дисциплинарного производства в отношении судей и командировки судей в этот орган. С согласия судей срок командировки в Аппарат судебно-правового совета сокращается до 1 года. Кроме того, в проекте прописана обязанность Судебно-правового совета инициировать дисциплинарное производство в отношении судей всех судов инстанций в случаях, установленных законом, без какого-либо обращения.

Предлагается, чтобы изменения вступили в силу с 1 июня 2024 года.

Проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.