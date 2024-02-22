Послевкусие мюнхенского триумфа

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На завершившейся юбилейной, 60-й по счету Мюнхенской конференции по безопасности пезидент Азербайджана Ильхам Алиев на фоне попыток некоторых «красивых европейских столиц» вогнать его государство в международную изоляцию провёл рекордное количество встреч, и все — по инициативе противоположной стороны. Неудивительно, что ряд наблюдателей ввиду данного обстоятельства справедливо назвали Алиева «триумфатором Мюнхенской конференции». С чем, впрочем, трудно не согласиться.

Однако, прошедший в баварской столице представительный форум имел после себя не менее любопытное продолжение. Сразу по его завершению президент-победитель (причем, победитель во всех смыслах) отправился в свой первый после переизбрания официальный визит. Можно без труда догадаться, что это за страна. Конечно, братская Турция. Но символизм заключается не только в этом, а, скорее, в том, что почти в это же время премьер соседней страны Никол Пашинян отправился к своей «старшей сестре» — в ту самую «красивую европейскую столицу», которая из кожи вон лезет, чтобы как можно больше «нагадить» в мирный процесс, задержать его, притормозить, сорвать — что угодно, лишь бы не дать миру воцариться в регионе, а самой постараться влезть туда, где ей просто не место ни сейчас, ни когда-либо в будущем.

В то время, как в турецкой столице два лидера, называющие друг друга «братьями», обсуждали будущее региона и вопросы безопасности с ясным видением целей на горизонте, на берегах Сены «две сестры» вновь решили обсудить тему, относящуюся к сфере внутренних дел нашей страны. В частности, старшая сестра заявила, что «жители Нагорного Карабаха должны получить право вернуться в свои дома, как можно скорее, причем беспрепятственно и безопасно».

Тут впору бы поинтересоваться у Макрона, а ему-то какая забота до территории, которая когда-то называлась «Нагорным Карабахом»? Неужто своих проблем не хватает? Например, очистка фасадов административных зданий французских городов от бычьего навоза, которым французские фермеры щедро удобрили улицы, площади, входы в государственные учреждения. Помнится, не так давно мэр Парижа Анн Идальго, с которой, к слову, тоже успел в этот раз встретиться Никол Пашинян, присудила всем армянам Карабаха статус «почетных граждан» французской столицы. Нехорошо, когда слова расходятся с делами. Присвоила им это звание — будь добра, позови теперь их к себе, обустрой, накорми, обуй. Пускай это и будет тем самым беспрепятственным и безопасным возвращением в своим дома — в свои новые дома! Что же вам мешает?

Впрочем, Карабах, каким бы холостым выстрелом он ни оказался, был не единственным вопросом, которым две сестры решили заполнить повестку своей встречи. Издание Le Figaro напомнило, что еще в октябре 2023 года Париж и Ереван подписали протокол о намерениях по противовоздушной обороне, который включает в себя контракт на приобретение трех радаров GM200 компании Thalès, позволяющих обнаружить самолет противника на расстоянии 250 км, а также контракт на получение приборов ночного видения производства Safran, которое будет теперь доставлено в Армению. Также планируется, что военные французские инструктора проведут для армянских военнослужащих три курса горной боевой подготовки.

И вот тут не смогли сдержать своей иронии уже сами армянские комментаторы. Один из армянских телеграм-каналов написал следующее по поводу предстоящих учений (орфография сохранена по оригиналу): «Чтобы кого-то чему-то учить, нужно иметь достаточный опыт в данной дисциплине. Кто-нибудь может мне напомнить, в какой горной местности в последние годы воевали французы? Афганистан не предлагать, там на земле воевали американцы и бриты. По такой логике ВС РА могут обучать французов боевым действиям на море. В любом случае: ученье — свет».

Другой телеграм-канал выразился лаконичнее, но резче: «Аряяя мы горный народ арряяя, как это нас будут учить воевать в горах аряя? Кричат гордые дебилы…»

По поводу поставок вооружения реакция третьего телеграм-канала была не менее ироничной: «Не фига себе, аж приборы ночного видения дали. Дадут бронежилеты, вообще до Баку дойдём».

Как видим, даже сами армянские авторы высмеивают всю эту клоунаду.

Наше дело не вмешиваться, а наблюдать за истерикой противоположной стороны. И, разумеется, фиксировать свои собственные достижения. Которых будет еще ох как немало!

Зухраб Дадашов