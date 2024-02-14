Европейская стачка: фермеры против ЕС

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Массовые протесты аграриев в государствах Евросоюза стали носить выраженный политический характер – фермерская среда формируется как оппозиционная к властям и «правеет». Почему так произошло, возможно ли было избежать подобной ситуации, и что предпринимают национальные правительства для снижения градуса напряженности перед выборами в Европарламент.

Протесты фермеров в Европе, начавшиеся, как принято считать, в 2019-ом, в конце прошлого и начале нынешнего года приобрели массовый характер и охватили Германию, Францию, Бельгию, Португалию, Нидерланды, Польшу, Венгрию, Румынию, другие страны – докатились даже до благополучной Швейцарии. Причин – целый пласт: сокращение сельскохозяйственных субсидий и посевных площадей, чрезмерно жесткие экологические нормы производимой продукции, высокие цены на горюче-смазочные материалы, и – что едва ли не самое главное – поставки товаров из Украины по демпинговым ценам, то есть, по определению фермеров – «недобросовестная конкуренция».

Масштаб акций протестов – невиданный, активность фермеров переросла в беспорядки, улицы европейских городов переполнены тысячами тракторов, блокирующими движение и доступ к государственным учреждениям.

Германские фермеры требуют от властей ответа на вопрос, почему правящая коалиция отказывает им в грошовых для казны субсидиях на горючее, в то время как тратит миллиарды евро на военную помощь Украине (в этом году она предусмотрена в размере 8 млрд евро), и еще 6 млрд предназначено на помощь украинским беженцам. И это в то время, когда местные фермеры разоряются. Считающиеся благовоспитанными немцы даже доставили на тракторе к Бранденбургским воротам манекены трех государственных деятелей: канцлера Олафа Шольца, министра экономики и защиты климата Роберта Хабека и министра иностранных дел Анналены Бербок

Разоряются и французские фермеры, действующие более агрессивно, чем немцы (опыт «желтых жилетов»): местные аграрии попытались захватить рынок Ранжис в пригороде Парижа – арестовано около сотни человек. Еще на одной акции близ Тулузы погибли молодая женщина и ее дочь – их сбил автомобиль, врезавшийся в фермерский блок-пост: такие посты вырастают по всей Франции как грибы после дождя.

Строго говоря, как еще французы могут вынудить власти бороться с недобросовестной конкуренцией, навязанной им самими властями политикой импорта, в результате которой почти 18% фермерских домохозяйств находятся за чертой бедности. Достаточно сказать, что за последние 10 лет в аграрном секторе закрылось около 100 тыс. бизнес-структур разного «калибра». Люди задаются вопросом: почему их ставят в неравные условия с производителями из других стран, предъявляя завышенные требования по сокращению пестицидов в продукции, в то время как импорт той же продукции из стран с менее жесткими требованиями не запрещен. Соответственно, импортируемый товар стоит во Франции дешевле, хоть он и не соответствует местным стандартам.

Словом, дело дошло до того, что в ряде доселе спокойных и чистеньких европейских городов фермеры разъезжают на тракторах и разбрасывают в центре, у правительственных учреждений, гниющую продукцию и навоз.

В Салониках место имел «убийственный» сюжет: сотни тракторов с гробами в центре города, отметившими таким образом проходившую здесь сельскохозяйственную выставку, выбросили прямо на улицу массу яблок и каштанов. В Польше можно увидеть флаг Евросоюза, насаженный на вилы. Словом, в какой форме выплескивается гнев фермеров в европейских городах – предмет длительного повествования.

Вердикт фермеров – виноват Евросоюз: свое пфе они выразили ему и в Брюсселе во время проходившего здесь в феврале саммита по Украине. Центр города был заблокирован, люди жгли костры, шины, пострадал памятник 19 века.

У фермеров каждой страны Евросоюза – свои, локальные проблемы, но во многом они общие, связанные с политикой ЕС, выходящей за узкопрофессиональные рамки аграрного сектора. И от нее в большей степени пострадали фермеры Центральной и Восточной Европы, положение которых резко ухудшили украинские события, поскольку с их началом Евросоюз отменил пошлины и квоты на украинский экспорт для поддержки сельхозпроизводителей, упростил грузоперевозки с Украиной, что, в итоге, обернулось массированным притоком дешевой украинской продукции.

На таком фоне, казалось бы, ЕС должен был поддержать своих фермеров и собственный рынок, но этого не случилось: количество ферм в государствах Евросоюза сократилось почти на 40%.

Значительно способствовал разорению фермеров не всегда и не везде оправданный курс на 50%-е сокращение использования пестицидов, которое на поверку поставило европейских фермеров в дискриминационные условия по сравнению с импортируемой продукцией. Профсоюз фермеров Франции обвиняет ЕС в предъявлении аграриям невыполнимых условий, тем более, что ЕС намерен ратифицировать соглашение о свободной торговле с государствами Меркосур, то есть общим рынком стран Южной Америки (Аргентина, Бразилия, Уругвай), что больше смахивает не на торгово-экономическое взаимодействие, а на политическое приваживание, если не усиление зависимости этих стран от европейского рынка с вытекающими отсюда последствиями.

Понятно, что значительная часть фермеров выступает против свободной торговли с Южной Америкой. А европейские аграрии уже сейчас опасаются, с какими тяжелыми последствиями им придется столкнуться в случае, если Украина – один из крупнейших в мире сельскохозяйственных производителей – станет членом ЕС.

Словом, протесты фермеров свидетельствуют о провале не только общей аграрной, но и внешней политики Евросоюза, не сумевшего выработать, в заданных условиях, адекватные принципы и нормы ведения сельского хозяйства. Напротив, он чрезмерно и явно преждевременно увлекся регулированием экологических норм, параллельно привлекая на рынок ЕС агрессивных рыночных игроков. То есть нынче в Европе нет четкой стратегии действий в аграрной области (плохо выверена она и во внешней политике, что взаимосвязано), и все это вкупе привело к кризису, возможности выхода из которого пока не вырисовываются.

А это ставит Брюссель в явно уязвимое положение, к которому он не был готов – политика и аграрная проблема переплелись и стимулируют друг друга – и это накануне выборов в Европарламент! И, что особенно тревожно для руководства ЕС, в Германии фермерские протесты и претензии к Брюсселю поддержали ультраправые партии, равно как и во Франции. В частности, в последней свою солидарность с фермерами активно демонстрирует «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Напомним, что ультраправые имеют большие шансы получить в Европарламенте значительное количество мандатов, что не входит в интересы как правящей верхушки ЕС (Брюссель), так и США.

В общем, массовые выступления фермеров, надо думать, ввергли Брюссель в панику, а еще больше их опасается Франция – волна протестов здесь может принять неуправляемый характер, схожий с кампанией «желтых жилетов». Это, в свою очередь, опять же отразится на политике и результатах выборов в Европарламент.

Сейчас для понижения градуса напряженности Франция и Германия дали понять, что некоторые уступки фермерам возможны, однако если вербальный уровень увенчается практическими шагами, то, скорее, символическими. В частности, немецким фермерам обещано освободить от налога транспортную сельхозтехнику; отмена же налоговых льгот для дизтоплива будет происходить поэтапно.

А премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил о готовности правительства не запрещать использование пестицидов, разрешенных к применению в других странах Европы. Но речь-то, в основном, об импорте из стран «третьего мира», так что можно считать, что это не уступка, а просто треп. Другое дело, если «пока» (а неопределенное временное положение фермеров не устраивает) Франция не подпишется под Меркосур. Но что будет после выборов в Европарламент? Все возвратится на круги своя? Румыния же пошла по прямому пути, хотя неизвестно, свернет ли она с него после выборов – правительство увеличило субсидии на дизельное топливо, что несколько ослабило протестный заряд в этой стране.

Но как решится вопрос с импортом украинской продукции, которая, по имеющемуся соглашению, осуществляется беспошлинно. И тут вопрос снова упирается и в «большую политику», и во внутреннюю – как бы фермеры, преимущественно не являющиеся сторонниками глобализации, получив такую малость «уступок» или вовсе ничего, не стали электоратом ультраправых в Европе.

Как пишет американское издание Politico, массовые протесты фермеров застали врасплох политических лидеров Евросоюза: «Достаточно … одной искры, чтобы вспыхнуло накапливавшееся годами недовольство. Фермеры отягощены долгами, их эксплуатируют мощные сетевые объединения и компании агрохимического комплекса, лишает доходов дешевая импортная продукция. Система аграрных субсидий работает в интересах крупных хозяйств в то время, как большинство средних и мелких игроков находится на грани разорения».

Как видим, аграрии могут стать новой, довольно активной и мощной оппозиционной силой в Евросоюзе, чем успешно пользуются правые силы, акцентирующие внимание на провале аграрной и внешней политики Евросоюза.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az