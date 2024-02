МИД Азербайджана поздравляет Иран с Днем победы Исламской революции

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило в соцсети Х Иран по случаю национального праздника – Дня победы Исламской революции.

«Поздравляем Исламскую Республику Иран по случаю Национального дня.

Мы верим, что добрососедские отношения между Азербайджаном и Ираном, основанные на уважении, взаимопонимании и международном праве, будут способствовать региональному развитию и процветанию», – отмечается в сообщении.

Congratulations to Islamic Republic of #Iran on the occasion of #NationalDay.

We believe that good-neighborly relationship based on mutual respect, understanding & international law btw 🇦🇿-🇮🇷 will contribute to regional development & prosperity.

Happy National Day, Iran!

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 11, 2024