Посол: Неспособность предотвратить военные преступления Армении усугубляет чувство безнаказанности

Неспособность международного сообщества предотвратить военные преступления Армении только усиливает чувство безнаказанности в этой стране.

Об этом посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев написал в соцсети «Х».

«Глубоко символично, что присоединение Армении к МУС совпало с обнаружением нового массового захоронения в Ходжалы, где армянская армия уничтожила более 600 азербайджанских мирных жителей», – отмечается в публикации.

It’s deeply symbolic that 🇦🇲’s accession to ⁦#ICC⁩ coincided with new mass grave unearthing in Khojaly, where 🇦🇲|n army massacred over 600 🇦🇿|i civilians. The failure of international community to prevent 🇦🇲’s war crimes only contributes to this country’s sense of impunity. pic.twitter.com/yelrFoIoq6

