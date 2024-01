НАТО поддерживает нормализацию между Азербайджаном и Арменией

НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом в соцсети X написал заместитель помощника Генерального секретаря Североатлантического альянса по политическим вопросам и политике безопасности, специальный представитель генсека по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Коломина отметил, что выслушал обеспокоенности Армении по поводу дальнейшего пути мирных переговоров и региональной безопасности.

«НАТО поддерживает необходимую нормализацию между Азербайджаном и Арменией, их суверенитет и территориальную целостность», – отметил он.

Good meetings in Yerevan with @NikolPashinyan & other officials. Heard 🇦🇲concerns about way ahead on peace talks and regional security. Discussed further strengthening of NATO-🇦🇲 cooperation. #NATO supports 🇦🇲🇦🇿needed normalisation and their sovereignty & territorial integrity pic.twitter.com/nzDKA0uTH1

— Javier Colomina (@JavierColominaP) January 19, 2024