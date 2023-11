Азербайджан избран вице-президентом на 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО. Данная информация приводится в сообщении представительства страны при ЮНЕСКО.

❗️Happening now: #Azerbaijan has been elected as the Vice-President of the 42nd General Conference of UNESCO.🇦🇿🇦🇿🇦🇿#Azerbaijan #UNESCO #GeneralConference pic.twitter.com/UmTRJN8CDn

