ХАМАС назвал условия освобождения части заложников

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Представитель ХАМАС сказал, что группировка готова освободить часть захваченных в Израиле заложников, но только при условии, что Израиль прекратит военную операцию против исламистов.

«Мы готовы освободить гражданских, но мы хотим, чтобы израильские войска прекратили агрессию», — сказал член политбюро ХАМАС Мохаммад Назаль в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира».

Он разделил пленников на три категории: гражданские, военные и поселенцы, и сказал, что ХАМАС готов обсуждать освобождение только гражданских лиц.