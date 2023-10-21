Бьющие в барабаны войны работают на грязные гонорары

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Раскольники и разрушители предпочитают видеть большие возможности в расширении хаоса и неразберихи, и потому ставят на несправедливость и ложь. То, как Запад относится к нынешней ситуации в Южном Кавказе, не ставит знаки различия между Азербайджаном и Арменией, воочию доказывает, что имеет место не только предвзятый подход, но страстное желание перенаправить многообещающие процессы в деструктивное русло.

Чтобы определить, чем отличаются подходы Баку и Иревана к текущим региональным процессам, достаточно заострить внимание на том, как стороны относятся к проблеме мира и защиты безопасности. Если Азербайджан целиком сконцентрирован на снятии напряженности и приглашает к такой же позиции армянскую сторону, то мессиджи миролюбия армянским руководством отвергаются с порога.

Но все бы ничего, если б неприятие здравого подхода Баку исходило только от армянских политиков. Им не дают сосредоточиться на главном закулисные лоббисты и секунданты Никола Пашиняна. В этот круг входят также активисты зарубежной диаспоры и прочие радикальные советчики. Им не терпится снова ввергнуть Южный Кавказ в атмосферу жесткой эскалации и силового противостояния.

Азербайджана по окончанию второй Карабахской войны мобильно перестроился на мирный лад, осознав важность создания атмосферы доверия. То был важный посыл победителя проигравшей стороне.

В Баку понимали, что потеря времени в чувствительной обстановке может быть использована сторонними силами для разжигания новой эскалации. Армянские политики вместе с военными обманулись на призрачные реваншистские планы, которые стали выдвигать внешние интересанты. Конгломерат реакционных сил не желает мира региону, а, значит, ставит на новую войну.

Зацепкой для провокаторов до сих пор является тема реализованных 20 сентября антитеррористических мероприятий Азербайджана в зоне проживания армян. Хлесткий план президента Ильхама Алиева разом нейтрализовал реальные риски и окончательно низложил кровожадный армянский сепаратизм.

Опасности, причем, немалые, исходили от вооруженных остатков армянской армии, которые после завершения 44-дневной войны затаились в армянонаселенных частях Карабаха и время от времени напоминали о своих зловещих намерениях. Они сооружали блокпосты, рыли траншеи, пытались закрепиться на высотах и осуществили несколько вооруженных выпадов.

Не обошлось без боевых столкновений с потерями среди живой силы. Баку никак не мог бы смириться с потенциальными опасностями. Проведение антитеррористических мероприятий стало неизбежностью, потому что Армения держала под ружьем затаенный контингент ради реанимации вопроса статуса, который азербайджанская сторона окончательно отвергла.

Иреван даже сейчас вынашивает зловещие планы, пользуясь поддержкой Франции и других стран. Все они коллективно с помощью шантажа копят силы для возмутителя спокойствия, чтобы раскачать регион с новой силой. Опасная тенденция воспринимается со стороны Баку в качестве красной линии.

До сих пор внешние сподвижники армянских радикалов строят козни, дабы помешать Азербайджану в реализации рационального стабилизационного плана. Он обещает прок всем странам региона, и, в первую очередь, Армении, которая наиболее уязвима в послевоенных условиях.

Парадокс в том, что Никол Пашинян охотно идет на провокационные действия западных кругов, участвуя во всевозможных посиделках европейских парламентариев, тюркофобских модераторских платформах, чтобы нейтрализовать дипломатический потенциал Азербайджана. Но гнусная цель выглядит несбыточной. Шансы Иревана на перехват инициативы равны нулю.

Но разве западникам это невдомек? Они прекрасно осведомлены о возможностях Азербайджана, который наращивает стратегический ресурс на фоне тревожных поползновений злопыхателей и недругов.

Налицо попытки западных кругов представить Азербайджан в образе страны, осуществившей политику «этнической чистки», хотя Баку не санкционировал действий по вытеснению армян Карабаха из своих пределов. Они поддались распоряжению незаконной сепаратистской власти, которая доживала свои последние дни.

Как только Баку после двух минных взрывов (19 сентября) приступил к антитеррористическим мероприятиям, агонирующий режим в Ханкенди распорядился дать команду армянам покинуть территорию Азербайджана. Следом незаконная власть самораспустилась.

Имея информацию об этих событиях, западные круги беспрерывно тиражируют клише о жестокости азербайджанских властей, жертвами которых-де оказались свыше ста тысяч карабахских армян. Статистика специально завышается. Лоббисты армян этим стараются драматизировать положение создания широкого антиазербайджанского фронта. Это делается ради оказания давления на Баку.

Но если поджигатели ничего слышать не желают о действительном положении вещей, то большая часть сообщества владеет сведениями о том, как все было на самом деле.

Так называемый исход армян произошел после того, как незаконный режим сепаратистов ввел в действие талонную систему для распределения продовольствия. Ставка последнего «президента» Шахраманяна сообщила о том, что распределила среди карабахских армян немногим более 36 тысяч талонов. Это было сделано в рамках несуществующей блокады, которую упорно приписывали азербайджанским властям.

После демилитаризации региона выяснилось, что склады были переполнены мукой, сахаром, рисом и прочими продовольственными наименованиями. Так, блеф с блокадой был развеян, и всем стало ясно, что обреченные сепаратисты зря разыграли скандальный сценарий.

Льющие крокодиловые слезы западные страдальцы до сих пор никак не уймутся, и размахивают флагами тяжелой участи «стотысячной массы», которой не было. Объективную картину в упор не желают видеть высокие чины в Европарламенте, в самом Евросоюзе, Франции, Нидерландах и Германии и некоторых других стран. Они ассистируют провокаторам и противникам мира. Но для них важно инициировать программы помощи «страждущим».

Предпринимая шаги в направлении оказания последовательного финансового и гуманитарного содействия Армении, западники потворствуют ее радикальным силам, стимулируя их реваншизм. У последних в голове только одно – вооружаться и провоцировать Азербайджан на новые масштабные боевые столкновения. Поэтому в Брюсселе даже не рассматривают вероятность отзыва военной миссии ЕС. Зачем они должны находиться на территории Армении, если ей никто не угрожает?

Интрига черного дела в том, что гнущие армянскую линию западные политики встроены в лоббистскую сеть не за просто так. У них довольно большие меркантильные интересы и ожидания. Отсюда их беспрецедентное лицемерие и ложь. Эти пороки и позволяют авантюристам и их армянским пасынкам поднимать ор ради выполнения грязных и дурно пахнущих планов по дискредитации Азербайджана.

За ними маячат увесистые финансовые бонусы для тех, кто прикрывается ложными призывами ради грязной наживы. И стоит ли после этого удивляться мастерству матерых западных мошенников, которые лихо оперируют фальшивыми стандартами, не замечая в упор правду?!

Тофик Аббасов, автор Minval.az