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Переговоры с ХАМАС об освобождении 50 заложников провалились

Переговоры с ХАМАС об освобождении 50 заложников провалились

Переговоры с палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении 50 заложников, которые вели США, Израиль и Катар, провалились, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, среди условий сделки обсуждалось временное прекращение огня, возобновление Израилем снабжения сектора Газа водой и активизация поставок гуманитарной помощи в анклав.

Издание отмечает, что обсуждение этого вопроса с боевиками проходит тяжело. На протяжении первой недели после эскалации конфликта радикальное движение не вступало в переговоры о судьбе захваченных ими мирных граждан, кроме того, точное местонахождение всех заключенных не было известно даже ХАМАС.

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