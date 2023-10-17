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Турция ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников

Турция ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников

Анкара ведет переговоры с политическим крылом радикального движения ХАМАС об освобождении удерживаемых им заложников, в том числе иностранцев.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает «Анадолу».

«На данный момент мы получили запросы от разных стран об освобождении их граждан. Мы начали обсуждать эти вопросы, особенно с политическим крылом ХАМАС. Наши усилия по освобождению иностранцев, гражданских лиц и детей продолжаются. Президент Турции [Реджеп Тайип Эрдоган] принял принципиальное решение максимально содействовать решению этого и других гуманитарных вопросов», – сказал он на пресс-конференции в Бейруте.

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