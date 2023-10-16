В последней антиазербайджанской резолюции ПАСЕ допустила подлог – детали

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12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию “Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе”, осуждающую военные операции Азербайджана в Карабахе. Принятые документы включают в себя резолюцию 2517 (2023) ПАСЕ от 12 октября 2023 года и рекомендацию 2260 (2023). Отмечу, что ПАСЕ, выступающая в качестве консультативного органа при Совете Европы, состоит из представителей парламентов всех стран-участниц.

В принятой резолюции Ассамблея рекомендует Комитету министров на основе декларации 1994 года о выполнении обязательств, взятых на себя странами-членами Совета Европы провести мониторинга в отношении Азербайджана.

МИД Азербайджана выразил протест в связи с этим вопросом, отметив, что оба документа прямо противоречат нормам и принципам международного права Совета Европы, в частности основным решениям по признанию всеми государствами – членами независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах границ, признанных на международном уровне. МИД Азербайджана также подчеркнул, что принятые документы служат провокацией для очередного реваншизма и агрессии Армении против Азербайджана.

Здесь необходимо отметить, что заявления и резолюции ПАСЕ, как консультативного органа Совета Европы, носят чисто рекомендательный характер и не имеют обязательной силы для Комитета министров Совета Европы. ПАСЕ, как консультативный орган, может обсуждать результаты по проектам всех международных конвенций, разработанных в Совете Европы, наблюдать за выполнением их условий и принимать окончательные решения.

Сессии ассамблеи традиционно носят формат форума для обсуждения актуальных вопросов европейской политики, и на эти форумы регулярно приглашаются главы государств и правительств. В соответствии с правилами принятия решений ПАСЕ, которые называют регламентными правилами, документ считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании, независимо от их количества на момент принятия документа. Количество участников здесь не имеет значения, достаточно, чтобы большинство присутствующих на заседании проголосовали за документ.

Оба документа, принятые 12 октября, докладчиком которых является хорватский депутат Домага Хайдукович, не учитывают мнения двух миссий ООН, посетивших регион для оценки результатов антитеррористических мер, предпринятых Азербайджаном в рамках его легитимных шагов на территориях, признанных международным правом.

Также был упущен из виду отчет Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении о том, что организация положительно оценивает обращение Азербайджана с населением в процессе переселения армян и подтверждает, что Азербайджан не применял никакого насилия в отношении мигрантов. В документах нет ни малейшего намека на уважительное отношение Азербайджана к гуманитарному праву и на необходимые меры, предпринятые нашей страной для предотвращения нарушения прав местных жителей армянского происхождения.

При этом автор резолюции и рекомендации, хорватский депутат Домага Хайдукович, комментируя в прессе принятые ПАСЕ документы, заявил, что ни разу не посещал Ханкенди и составил доклад в одностороннем порядке, только на основе информации, полученной от армянских официальных лиц и открытых источников.

Здесь также отмечу, что для оформления резолюций и рекомендаций в ПАСЕ существуют правила, которые отражены в разделе о поведении докладчиков в рамках регламентных положений соответствующего комитета ПАСЕ. В соответствии с настоящими правилами, докладчики могут предоставлять информацию о событиях, которые они обсуждают, только на основе наблюдений, сделанных ими на местах.

Согласно тем же правилам, докладчики также могут воспользоваться информацией из источников, достоверность которых не вызывает сомнений. Особо отмечу, что широко распространена практика составления документов на основе информации из открытых источников, даже при наличии у докладчиков возможности посещать конфликтные места. Согласно правилам регламента, в этом случае доклады должны подтверждать взвешенную практику составления, основанную на данных обеих сторон конфликта. Домага Хайдукович же составил свой доклад в одностороннем порядке, на основе информации, предоставленной армянской стороной, без учета ее действительности.

Интересно, что, несмотря на то, что Домага Хайдукович, добавивший к резолюции обвинения Арменией Азербайджана в «этнической чистке» и клевету, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что не обвиняет Азербайджан в «этнической чистке». Затем хорватский депутат отметил, что в документе просто упоминается “подозрение на этническую чистку», и что это подозрение может быть расследовано в ходе визита международных организаций в регион.

Интересно и то, что Хайдукович посчитал две миссии ООН и, самое главное, миссию Верховного комиссариата ООН по беженцам в Армении ненадежными, и предложил вместо этого миссии каких-то международных организаций в регион.

Деятельность хорватского депутата ПАСЕ с просроченным мандатом

Если говорить об информации, полученной из открытых источников, то на официальном сайте хорватского парламента, в разделе межгосударственных парламентских групп, Домага Хайдукович в период своей депутатской деятельности был членом Межпарламентской группы дружбы Армении и Хорватии. На самом деле для человека, который был членом группы дружбы Армении и Хорватии, неэтично быть автором резолюции под названием “Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе”, осуждающей военные действия Азербайджана в Карабахе, потому как он занимает заведомо предвзятую позицию.

Однако всплыла и другая информация, полученная из открытых интернет-источников, которая обнажила интересные моменты относительно Домаги Хайдуковича, которого ПАСЕ назвала депутатом от Хорватии. На официальном сайте хорватского парламента говорится, что Домага Хайдукович был хорватским депутатом в период с 2016 по 2020 год, и что его депутатский мандат истек еще 22 июля 2020 года.

Отмечу, что за последние годы в ПАСЕ был принят ряд правил для предотвращения многочисленных коррупционных скандалов. Согласно принятым правилам, все члены ПАСЕ должны декларировать документ, отражающий доходы и принадлежность, который называется декларацией интересов в соответствии с пунктом 18 “Этического кодекса членов Парламентской ассамблеи”. Домага Хайдукович также следуя пункту 18 «Этического кодекса членов Парламентской ассамблеи» составил декларацию о принадлежности и доходах.

В документе также содержится пункт о деятельности Хайдуковича в качестве члена Межпарламентской группы дружбы Хорватии и Армении. В качестве доказательства в последнем пункте также была сделана ссылка на хорватский парламент. Подозрительно то, что гиперссылка на хорватский парламент, размещенная Хайдуковичем в документе «декларация интересов» в соответствии с пунктом 18 «Этического кодекса членов Парламентской ассамблеи Совета Европы», недействительна. Потому что ссылочный раздел данных в указанной гиперссылке просто пуст.

Учитывая все это, можно утверждать, что ПАСЕ приняла резолюцию без учета положительного мнения двух миссий ООН в регионе, без учета положительной оценки Азербайджана Верховным комиссаром ООН по делам беженцев в Армении и от имени сомнительного депутата, мандат которого истек еще 22 июля 2020 года.

Егяна Гаджиева