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Сельчук Байрактар назвал лицемеркой Урсулу фон дер Ляйен

Сельчук Байрактар назвал лицемеркой Урсулу фон дер Ляйен

Сельчук Байрактар назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен лицемеркой на фоне её двойных стандартов относительно войны в Украине и в Палестине.

«Как нарисовать идеальную картину лицемерия», – написал Сельджук Байрактар у себя на странице, комментируя высказывание Урсулы фон дер Ляйен.

В другом посте Байрактар написал следующее: «Да поможет Бог всем угнетенным. Воистину, Он Всемогущий и Слышащий молитвы».

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