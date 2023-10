Сельчук Байрактар назвал лицемеркой Урсулу фон дер Ляйен

Сельчук Байрактар назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен лицемеркой на фоне её двойных стандартов относительно войны в Украине и в Палестине.

«Как нарисовать идеальную картину лицемерия», – написал Сельджук Байрактар у себя на странице, комментируя высказывание Урсулы фон дер Ляйен.

В другом посте Байрактар написал следующее: «Да поможет Бог всем угнетенным. Воистину, Он Всемогущий и Слышащий молитвы».

İkiyüzlülüğün kusursuz bir resmi nasıl çizilir:

How to draw a perfect picture of hypocrisy: https://t.co/kan4dRNvWE

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 11, 2023