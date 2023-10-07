Атака на Израиль: похоронит ли под собой рухнувший колосс хрустальные империи?

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Кровавое утро 7 октября, к сожалению, запомнится израильтянам не шаббатом в неделю Суккот, и не празднованием юбилея начала войны «Судного дня», ставшей выдающейся вехой в истории израильской армии и её победы. Оно запомнится поражением, которого израильская армия не знала последние 50 лет.

Можно по-разному воспринимать то, что МОССАД и ЦАХАЛ оказались абсолютно неготовы к масштабному акту агрессии, являющемуся не просто террористическим актом, а полноценной войсковой операцией. Перебирать варианты и рассматривать первопричины, пытаться воссоздать картину и осознать, как настолько масштабная операция, вылившаяся в большие невозвратные потери для ЦАХАЛ менее чем за сутки, чем при операции «Литой свинец», оказалась незамеченной МОССАД?

Как так получилось, что одна из наиболее профессиональных и подготовленных армий в мире, менее чем за сутки потеряла контроль над 21-м населённым пунктом, практически регионом, в противостоянии с тем, кого даже полноценной армией назвать нельзя! Уровень ДРГ гибридного формата, не более того.

Эти вопросы ещё не единожды будут возникать, когда израильские, и не только израильские, эксперты, будут рассматривать и поминутно изучать трагедию 7 октября 2023 года. Но это уже будет после операции возмездия и мощного удара ЦАХАЛ по ХАМАС, за которым мы будем наблюдать в ближайшее время. А вот, что самое негативное в произошедшем, так это то, что настолько болезненным ударом ХАМАС, пускай и самоубийственно для себя, обрушил исторически сформировавшийся колосс.

Именно так. Израильская армия и разведка воспринимались все эти годы как одни из наиболее боеспособных и профессиональных. Но этот авторитет был заработан не столько современными генералами и военачальниками, сколько достижениями прошлого.

Арабо-израильская война. Шестидневная война. Война Судного дня.

Израильская армия всегда демонстрировала высокий уровень профессионализма, применение эффективных тактических решений и при численном меньшинстве всегда имела превосходство над противником, доминировала и навязывала инициативу.

Но опасность резни 7 октября заключается в том, что ХАМАС, не наиболее боеспособная и обеспеченная террористическая группировка, например, как Хезболла, смогла нанести серьёзный удар по Израилю.

К сожалению, когда происходит обрушение позиций авторитета, которого, если не уважали, то боялись, то это может повториться и в других регионах, в совершенно при иных обстоятельствах. Израильская армия так долго имела репутацию непобедимой и неуязвимой, что 7 октября вполне может оказаться катализатором для ряда других террористических организаций или сепаратистских анклавов проявить себя.

Опять-таки, повторюсь, ЦАХАЛ вернёт под свой контроль не только захваченные ХАМАС города и сёла, но и развернёт в Секторе Газа масштабную карательную операцию, первую фазу которой мы уже можем наблюдать. Но важен сам прецедент. Прецедент пошатнувшегося колосса, который уже рухнул, но сам пока этого не осознал.

Коррупционные скандалы, политическая борьба, влияние лобби тех или иных политических сил на вопросы безопасности – всё это привело к тому, что Израиль значительно ослаб по сравнению с тем, каким он был 50 лет назад. И если сегодня для ХАМАС оказался актуальным вопрос проведения успешной операции на территории исторического противника, то что помешает завтра задаться таким вопросом Ирану?

Проблема в том, что Иран может задаться таким вопросом не только в отношении Израиля, но, в первую очередь, в рамках регионального масштаба.

Насколько готова к отражению таких угроз Турция? Как поведут себя страны Арабского и Оманского заливов, если катализировать в них террор и пиратство подразделениями ВМС Исламской Республики? Каковы риски для Ирака?

Казалось бы, парадоксально, но не менее настораживающе оживился Талибан, у которого давно имеются виды на Северный и Южный Вазиристан, районы Пакистана и Синьцзян-Уйгурскую автономию КНР.

Причём, в 2018 году ТАлибан аеализовал весьма успешные рейды в эти регионы и выбить их оттуда было очень непросто пакистанцам и НОАК. В ряде районов талибы продолжают сохранять своё присутствие до сих пор.

Продолжать приводить примеры можно до бесконечности и очень хотелось бы, чтобы утром 7 октября всё пошло по иному сценарию и все группы террористов были бы уничтожены израильскими средствами поражения, отработавшими на упреждение.

Увы, но в ХАМАС показали, как непрофессиональная, без штатной комплектации, даже не армия, может достигать быстрых и кровавых результатов без многомиллиардных бюджетов, танков, авиации и ПВО. И именно в этом опасность такого примера.

Международная безопасность 7 октября, заметно кому это было или нет, но перешла в совершенно иной режим ожидания угроз.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, специально для Minval.az