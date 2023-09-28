Первая реакция из Москвы на упразднение «арцаха»: Это позитивно, в миротворцах больше нет необходимости

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В России позитивно отреагировали на самороспуск т.н. «НКР».

Как отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в и интервью «Ленте.ру», решение упразднить т.н. «НКР» позитивно с точки зрения прекращения боевых действий.

«Учитывая, что Армения и ее лидер [Никол] Пашинян на всех надзорных площадках признали Карабах территорией Азербайджана, то теперь там идет процесс ликвидации «республики» (кавычки наши – «Минвал»), которая существовала очень долго и, естественно, жители Карабаха армянской национальности покидают территорию и, скорее всего, будут жить в Армении и в том числе в России. Азербайджанская сторона будет на этой территории создавать условия для нормальной жизни людей, которые там останутся, потому что это уже их территория со всеми органами власти», — заявил депутат.

«Естественно, наш миротворческий контингент, который там находится, его присутствие, скорее всего, будет неактуально, но это будут решать руководители трех государств: России, Азербайджана и Армении, так как они втроем принимали данное решение»,- отметил Водолацкий.

Говоря об отношении России к сложившейся ситуации, депутат подчеркнул, что приоритет Москвы — это прекращение военных действий в регионе.

«Для России главное, чтобы не было вооруженных конфликтов, столкновений, чтобы не гибли мирные люди, для нас главное, чтобы там не было горячей точки, которая могла бы вспыхнуть и расшириться за пределы Карабаха. России важен элемент стабильности на Южном Закавказье, чтобы не было никаких конфронтаций и, самое главное, не было никаких боевых действий», — заключил собеседник.