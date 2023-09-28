Суд в Баку арестовал Варданяна на 4 месяца |
Игры в сепаратизм закончены! |
Служба госбезопасности: Рубену Варданяну предъявлено обвинение в финансировании терроризма |
«Республика арцах» ОФИЦИАЛЬНО РАСПУСКАЕТСЯ C 1 ЯНВАРЯ! |
Эксперт: Стремление Запада ввести наблюдателей в Карабах – вмешательство в дела Азербайджана |
США обложили санкциями международную сеть по выпуску дронов в Иране |
Переговоры Байрамова с Лавровым: что известно |
Госдеп призывает Азербайджан и Армению к переговорам |
В Совфеде исключили помощь России Варданяну |
Главное Политика

Первая реакция из Москвы на упразднение «арцаха»: Это позитивно, в миротворцах больше нет необходимости

Первая реакция из Москвы на упразднение «арцаха»: Это позитивно, в миротворцах больше нет необходимости

В России позитивно отреагировали на самороспуск т.н. «НКР».

Как отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в и интервью «Ленте.ру», решение упразднить т.н. «НКР» позитивно с точки зрения прекращения боевых действий.

«Учитывая, что Армения и ее лидер [Никол] Пашинян на всех надзорных площадках признали Карабах территорией Азербайджана, то теперь там идет процесс ликвидации «республики» (кавычки наши – «Минвал»), которая существовала очень долго и, естественно, жители Карабаха армянской национальности покидают территорию и, скорее всего, будут жить в Армении и в том числе в России. Азербайджанская сторона будет на этой территории создавать условия для нормальной жизни людей, которые там останутся, потому что это уже их территория со всеми органами власти», — заявил депутат.

«Естественно, наш миротворческий контингент, который там находится, его присутствие, скорее всего, будет неактуально, но это будут решать руководители трех государств: России, Азербайджана и Армении, так как они втроем принимали данное решение»,- отметил Водолацкий.

Говоря об отношении России к сложившейся ситуации, депутат подчеркнул, что приоритет Москвы — это прекращение военных действий в регионе.

«Для России главное, чтобы не было вооруженных конфликтов, столкновений, чтобы не гибли мирные люди, для нас главное, чтобы там не было горячей точки, которая могла бы вспыхнуть и расшириться за пределы Карабаха. России важен элемент стабильности на Южном Закавказье, чтобы не было никаких конфронтаций и, самое главное, не было никаких боевых действий», — заключил собеседник.

Теги:
Из этой рубрики
МИД Азербайджана отметил боль Армении из-за рухнувшего сепаратистского режима
Политика

МИД Азербайджана отметил боль Армении из-за рухнувшего сепаратистского режима

2023/09/28, 13:07
Первая реакция из Москвы на упразднение «арцаха»: Это позитивно, в миротворцах больше нет необходимости
Политика

Первая реакция из Москвы на упразднение «арцаха»: Это позитивно, в миротворцах больше нет необходимости

2023/09/28, 12:40
Байрамов проинформировал Юри Ким о переговорах по реинтеграции армянских жителей
Политика

Байрамов проинформировал Юри Ким о переговорах по реинтеграции армянских жителей

2023/09/28, 12:27
Госдеп не видит свидетельств эффективной роли России в Карабахе
Политика

Госдеп не видит свидетельств эффективной роли России в Карабахе

2023/09/27, 23:41
Переговоры Байрамова с Лавровым: что известно
Политика

Переговоры Байрамова с Лавровым: что известно

2023/09/27, 22:57
Ереван не будет назначать посла в ОДКБ
Политика

Ереван не будет назначать посла в ОДКБ

2023/09/27, 22:19
В США рады согласию Азербайджана принять в Карабахе международную миссию
Политика

В США рады согласию Азербайджана принять в Карабахе международную миссию

2023/09/27, 22:04
Госдеп призывает Азербайджан и Армению к переговорам
Политика

Госдеп призывает Азербайджан и Армению к переговорам

2023/09/27, 21:48
Пашинян обсудил с Макроном ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана
Политика

Пашинян обсудил с Макроном ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана

2023/09/27, 21:43