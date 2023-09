Гаджиев: Процесс разоружения показал, что Карабах стал самой милитаризованной зоной в мире

Процесс разоружения показал, что Карабах стал самой милитаризованной зоной в мире, заявил помощник президента Хикмет Гаджиев.

«Лишь всего за 3 дня процесса разоружения в Карабахе выяснилось, что Карабахский регион Азербайджана превратился в самую милитаризованную зону в мире и пороховую бочку нашего региона по количеству военных складов и накопленного за годы оккупации оружия и боеприпасов. Мы даже не ожидали, что он настолько милитаризован, исходя из соотношения населения и размеров территории. Разоружение и демобилизация – ключевые компоненты реинтеграции!», – написал Хикмет Гаджиев в X.

Just 3 days of disarmament process in Karabakh revealed that Karabakh region of Azerbaijan turned into the most militarized zone in the world and powder keg of our region by the number of military warehouses and accumulated weapons and ammunitions during the years of occupation.… pic.twitter.com/CaA30GwTWA

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 23, 2023